Любовный гороскоп на сегодня 17 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 октября 2019 Овен

Даже если вы считаете, что понравившаяся вам особа значительно младше или гораздо старше вас, а значит, ничего хорошего из вашего знакомства получиться не может, все-таки попробуйте подойти и поздороваться. Во-первых, внешность бывает обманчива, а во-вторых, биологический возраст далеко не всегда соответствует духовному.





Любовный гороскоп на 17 октября 2019 Телец

В этот день вам очень помогут такие замечательные чувства, как вера и надежда. Именно благодаря им вы сможете вытерпеть все то, что уготовит вам судьба и пронести через эти 24 часа свое чувство к некоему замечательному человеку. Ваши старания окупятся вам сторицей!





Сегодня благоприятный день для того, чтобы наладить отношения с родителями и другими родственниками вашего любимого человека. Скорее всего, задача окажется не из простых, однако решить ее будет вам по силам. Завтра сделать все то же самое будет уже куда сложнее.Сегодня звезды рекомендуют вам и вашему любимому человеку устроить настоящий день детства, веселый и беззаботный. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы каждая минута этого дня была наполнена для вас и вашей половинки смехом, улыбками и солнечными зайчиками.В этот день вам довольно трудно будет сделать правильный выбор между одинаково любимыми людьми в пользу кого бы то ни было. Ваши чувства к ним настолько различаются по содержанию и настолько похожи по интенсивности, что потеря хотя бы одного из них будет для вас самой настоящей катастрофой.Сегодняшний день вам, возможно, предстоит провести в обществе людей, с которыми у вас нет общих интересов. Не пытайтесь встревать в разговор, в коем ничего не понимаете, лучше сразу признать, что вам ближе другие сферы, и попытаться поискать себе альтернативного собеседника.Чтобы цветок не завял, нужно постоянно менять в вазе воду. Постоянно добавлять свежую, очищенную. Это актуально и для ваших чувств. Давненько вы не освежали их, не подпитывали, мешая им расцвести или хотя бы жить подольше. Пусть эта тенденция окончится сегодня!В этот день ваш любимый человек будет старательно скрывать от вас свои чувства по отношению к вам, однако у него это не получится: все будет прекрасно читаться в его глазах. Постарайтесь увидеть в них истину, и не мучить вашу половинку подбором слов. Нужных не найдет, даже если очень захочет.Постарайтесь сегодня быть максимально честным с вашим любимым человеком. Отвечать ему взаимностью, рассказывать о себе максимально и полно, прямо отвечать на поставленные им вопросы. Это позволит вам избежать многих возможных ссор и взаимонепониманий.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно сформулировать свои мысли и рассказать вам о тех чувствах, которые давно его переполняют по отношению к вам. Впрочем, он рано или поздно справится со своей робостью – и вы все узнаете. Будьте готовы ко всему.

Любовный гороскоп на 17 октября 2019 Водолей

Если вы решили в этот день подарить что-либо вашему любимому человеку, пусть это будет полезная вещь. Такая, какая была ему давно нужна, но он по какой-то причине не мог ее купить. Цветы и конфеты лучше отложить на потом, а сейчас время кофеварок, замков для дверей и «офигительного набора отверток».



Любовный гороскоп на 17 октября 2019 Рыбы

Если у вас что-то не получается, попробуйте найти другой способ для достижения цели. Если объект ваших воздыханий с завидным упорством не реагирует на ваши открытки и подарки, может быть. стоит найти другую тактику? Например, помучить его сегодня молчанием и холодностью. Каково ему без вас придется?