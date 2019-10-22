Гороскоп на 22 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 22 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.10.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.10.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 22 октября 2019 Овен

Если вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало слишком много, попробуйте сегодня разобраться в их причинах. Желательно не в одиночку, а вдвоем. При этом постарайтесь, чтобы разговор был спокойным и конструктивным, а не перерос в очередную ссору. А то и такое случиться может.





Иногда стоит забыть о своих принципах, или промолчать: так, по крайней мере, вам придётся сегодня поступить. Пусть вам это и не нравится, в возникшем столкновении с начальником вам следует попридержать язык, хотя правда будет на вашей стороне. Но есть такая истина: начальник всегда прав, а если не прав, смотри пункт первый.Не торопитесь сегодня принимать ответственные решения. Их вполне могут принять и за вас более компетентные в этом вопросе люди. Причем долго ждать не придется, и недовольных быть не должно. А вы сэкономите немного времени и приличное количество нервов.В этот день, помогая всем и каждому, вы рискуете не успеть сделать то, что поручено лично вам. Подумайте, а стоят ли те, кто обращается к вам за помощью, такого соучастия с вашей стороны. Научитесь говорить безоговорочное «нет», это вам очень пригодится в будущем.Для того, чтобы обойти сейчас своих конкурентов, вам необходимо рискнуть, поставив на карту очень и очень многое. Решитесь ли вы на такой шаг? Это решение никто за вас не примет, поэтому можете поразмыслить над этим, но помните: долго тянуть с этим вопросом нельзя.Сегодня вашему начальнику будет непросто вам объяснить, что именно вам необходимо сделать во благо вашей фирмы или его личного благополучия. То ли вы будете непонятливы, то ли он косноязычен. Постарайтесь все же его вникнуть в суть его просьбы — это продемонстрирует вашу компетентность.Грядут перемены! А вы, судя по всему, не очень-то и хотите, чтобы что-то в вашей жизни изменилось. Разберитесь, почему вы стали так отрицательно относиться к любым новым веяниям в повседневности. Не сопротивляйтесь тому новому, что вам ожидает: вы увидите, какие заманчивые перспективы открывает пред вами жизнь.Не спешите класть заявление об уходе на стол начальника: вы сейчас можете совершить очень большую ошибку. Остыньте немного и взгляните на сложившуюся ситуацию со стороны - и вы увидите, что если вы останетесь, у вас будет больше шансов добиться признания, нежели вы ожидаете получить на будущем месте работы.Спасайтесь бегством, да поскорее. Ваш самый страшный враг сегодня — ваши же благие намерения, которые заставят вас наворотить кучу глупостей, если вы не успеете предусмотрительно укрыться от мира в глухом лесу. Бороться со своей деятельной натурой будет трудно, но попробовать стоит.

Гороскоп на 22 октября 2019 Козерог

Сегодня у вас может разыграться воображение. Возможно буквально все - от кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой.



Гороскоп на 22 октября 2019 Водолей

Сегодняшний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.



Гороскоп на 22 октября 2019 Рыбы

Сегодня не стоит слишком усердствовать. Вы уже набрали нужный темп, поэтому можно включить автопилот. А пока всё будет идти своим ходом, постарайтесь обратить свой взор на дела амурные. Не слишком ли много времени у вас уходит на работу?