Гороскоп на 31 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 31 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 31.10.2019 - 4, 5 лунный день.

Луна в знаке зодиака 31.10.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 31 октября 2019 Овен

Не торопитесь отчитаться о выполнении задания. На самом деле, там еще есть, что улучшить — и вам стоит этим заняться. Тем более, что других дел особо и нет, а возможности пораньше отправиться домой вам все равно никто не даст.





Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они - лишь игра вашего воображения. Даже если это так - зачем же их огорчать?Этот день должен быть удачным. Он просто не может им не быть. Особенно хорошо у вас будут получаться те дела, которые вы отложили некоторое время назад. За сегодняшний день вы сможете подчистить почти все хвосты.Вы, возможно, замахнулись на что-то, слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.Трудный день — похоже, придется общаться с людьми, плохо представляющими себе, что они должны делать. Будьте снисходительны, все когда-то начинали с нуля — ваш старт вспомнить, так тоже, небось, покраснеете. Не задирайте новичка, он совсем не глупый, просто пока смущается. Если не новичок и совершенно точно глупый — наши соболезнования. Может, отложите дела на завтра?Сегодня вам не придется долго выяснять, что именно от вас ждут. Ваши задачи будут для вас предельно ясны, однако понимание это их выполнения не облегчит, ибо окажутся они весьма сложными для реализации. Впрочем, работнику вашего класса все по плечу.

Гороскоп на 31 октября 2019 Козерог

Воздержитесь от саморекламы, нынче следует быть скромнее. Скорее всего, ваши старания произвести впечатление не достигнут результата. По крайней мере — желательного для вас.



Гороскоп на 31 октября 2019 Водолей

Пунктуальность и терпение на сегодня – ваши лучшие друзья. Вы не сможете начать отдыхать с чистой совестью, пока не решите беспокоящие вас вопросы. Но ваша внимательность поможет вам справиться с ними быстро и хорошо, после чего вы успеете получить свою долю заслуженного отдыха.



Гороскоп на 31 октября 2019 Рыбы

Не торопитесь сегодня давать волю вашим чувствам. Пожалуй, на работе никому не будет интересно, какая тонкая, ранимая и живая у вас душа. Скорее всего, эта тонкость и ранимость будут только лишний раз раздражать ваших коллег, партнеров и начальство. Игра не стоит свеч.