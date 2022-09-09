Любовный гороскоп на сегодня, 10 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

00:03, 09 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам следует приготовить какой бы то ни было сюрприз для Вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он до самого ответственного момента даже не догадался о том, что что-то эдакое ради него затевается. Тем сильнее будет его положительная реакция на Ваши действия.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что вы лучше, чем Вы есть на самом деле. А значит, Вас будут возносить до небес и считать Вас лучшим в мире или хотя бы принадлежащим к касте лучших. К сожалению, этот день закончится, и завтра его глаза откроются правде. Будьте к этому готовы.



Близнецы

Наметьте на сегодня четкую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут Вас заставить поменять точку зрения, однако спонтанно принимать решения не стоит. В противном случае, Ваши отношения с любимым человеком могут осложниться и даже вылиться в довольно неприятный конфликт.



Рак

Вы много запрещаете Вашему любимому человеку. А сами соответствуете ли своим запретам? Лучший воспитательный прием — это собственный пример, а аргументов вроде «мне можно, а тебе нельзя» люди обычно не понимают. Именно сегодня стоит пересмотреть свою программу воспитания и, возможно, внести в нее некоторые коррективы вплоть до полного ее устранения.



Лев

Сегодня Ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с Вами злую шутку, да и с Вашим любимым человеком тоже. Поэтому постарайтесь тщательно проработать маршрут ваших сегодняшних передвижений заранее во избежание каких бы то ни было казусов в будущем.





Дева

Как Вы обращаетесь к Вашему любимому человеку? 2-3 нежных прозвища, и наверняка это все. А ведь от имени Вашей половинки можно придумать так много ласковых производных! Сегодня самый подходящий день для экспериментов подобного рода. Попробуйте!



Весы

Не требуйте от Вашего любимого человека невозможного, да и возможного тоже не требуйте. Сегодня он будет оставаться глух к Вашим просьбам и мольбам, ибо ему будет казаться, что он и так лучше всех знает, что нужно делать. Придется Вам принять его в этот день таким, какой он есть.



Скорпион

Нынче семейным (или еще не совсем семейным) парам крайне не рекомендуются совместные поездки в автомобиле. Возможны самые разные варианты ситуаций и лишь один результат – вы поссоритесь, и кто-то, возможно, даже попытается покинуть салон. Поезжайте лучше в автобусе – в тесноте, да не в обиде.



Стрелец

Сегодня Вам не стоит гнаться за чем-то недосягаемым и нереальным. Вспомните о синице в руках и забудьте о журавле: в этот день он явно не будет Вашей птицей. Впрочем, маленький шанс его поймать все же появится, но для этого необходимо быть абсолютно уверенным в своих силах.



Козерог

Вы сегодня очаруете кого-то с первого взгляда, причем неожиданно для себя. Зато весьма ощутимо для объекта Вашего воздействия. Результат, впрочем, будет плачевен не только для Вашей совести, но и для Ваших нервов, ибо очарованный представитель противоположного пола будет долго и нудно умолять Вас дать ему хотя бы один шанс.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно догадаться об истинных мотивах Ваших поступков, решений и действий. Да ему и не нужно обо всем этом знать. Меньше знаешь — крепче спишь. Главное, чтобы результат его порадовал, а тут уже все от Вас зависит.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется стать Вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее. Он приложит для этого все возможные и невозможные усилия. А Вы постарайтесь его подбодрить на нелегком пути к Вам навстречу, чтобы этот путь не казался ему таким сложным и тернистым.

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