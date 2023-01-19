Любовный гороскоп на сегодня, 20 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:20, 19 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня для Вас будет очень важно правильно рассчитать время. Если у Вас это не получится, Ваша личная жизнь окажется под угрозой. Возможно, ничего очень страшного с ней и не произойдет, но этот день окажется безнадежно испорченным и первым в списке тех, которые стоит забыть.







Телец

Сегодня Вам не захочется планировать Ваше ближайшее и не ближайшее совместное будущее с Вашим любимым человеком. Вам будет нравиться то, что с вами происходит здесь и сейчас, а завтра будет завтра. Что ж, иногда можно пожить и таким образом.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку придется несладко, ибо характер у Вас окажется явно не медовым. Что ж, бывают и такие дни, и к ним приходится относиться с терпением и пониманием. Главное, чтобы они не вошли в привычку, иначе личное счастье может разбиться о быт.



Рак

Сегодня Ваши отношения с любимым человеком неожиданно изменятся в лучшую сторону. Причем настолько неожиданно, что Вы будете долго искать подвох в произошедшем, ибо будете просто не в состоянии поверить в свое счастье. И все же звезды очень советуют не тратить драгоценное время на бесполезную рефлексию, а бросаться в счастье с головой.



Лев

Сегодня Вас будут удивлять бесконечные совпадения, которые буквально заполонят Вашу жизнь и, кстати, сыграют решающую роль в её любовном аспекте. Постарайтесь приглядеться к подобным «подаркам» судьбы повнимательнее, дабы они не стали роковыми для Ваших отношений.





Дева

В этот день постарайтесь не стоять над душой у Вашего любимого человека. От этого он не станет делать лучше то, что делает, однако раздражения у него прибавится, и к Вам в первую очередь. Если уж Вам так необходимо дождаться завершения его бурной деятельности, ждите на максимальном от него расстоянии.



Весы

Сегодня Вам будет сложно принять какое-то решение касательно Вашей личной жизни, выбрать между «да» и «нет» и не обидеть никаким решением Вашего любимого человека. Может быть, стоит попробовать подключить его к процессу? Тогда все получится куда проще и быстрее.



Скорпион

В этот день Вам стоит опасаться всех представителей противоположного пола, отвечающих Вашим запросам о внешней привлекательности в общем и красоте в частности. Они могут одним своим существованием заставить Вас задуматься о том, насколько Ваша половинка является для Вас правильным выбором.



Стрелец

Сегодня не стоит бояться больших расстояний и чисел, иначе в любовном плане день пройдет мимо Вас, ничем не обогатив и ничего у Вас не отняв. Конечно, очень спокойно отсиживаться в темном и уютном углу, но разве не обидно смотреть, как жизнь проходит мимо Вас?



Козерог

Эксперименты над людьми запрещены Женевской конвенцией. Сегодня Вам нужно об этом помнить постоянно, потому что то и дело внутри Вас будет появляться маленький чертенок, предлагающий поцеловать кого-то или позаигрывать с кем-то просто из любопытства. А это эксперимент в чистом виде.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется сделать Вам какой-то маленький, но очень приятный подарок, который согреет Вас или осветит Вам этот день, в буквальном или переносном смысле. Главное, чтобы ничего ему не помешало в реализации его коварных планов.









Рыбы

На семейном фронте сегодня без перемен — дети сыты, вторая половинка довольна, свекровь (или теща) далеко и в пределах видимости не наблюдается. Лучшее времяпровождение для обоих — вместе помыть посуду и убраться в доме, ибо ничто так не сближает людей, как совместные действия в одном направлении. Мир спасут красота и чистота!

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