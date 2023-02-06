Любовный гороскоп на сегодня, 7 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:18, 06 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы можете стать объектом внимательнейших наблюдений. Вряд ли что-то из того, что Вы желали бы оставить тайным, имеет на это шанс. Так что если Вам есть, что скрывать, будьте предельно осмотрительны. Вероятность того, что некоторые подробности Вашей личной жизни выплывут наружу, велика как никогда.







Телец

Сегодня перед Вами и Вашим любимым человеком встанет проблема, с которой Вы сами не справитесь. Вам понадобится помощь независимого эксперта, то есть какого-то вашего общего друга. Только он сможет объективно оценить плюсы и минусы создавшегося положения и направить вас в нужном направлении.



Близнецы

Ваше счастье невесомо, как тополиный пух. И так же непрочно. Достаточно одного дуновения ветра, чтобы оно исчезло. И его так легко растоптать! Ваша половинка не всегда понимает это, поэтому стоит ей тактично об этом напомнить. Пусть и она бережет то, что так дорого Вам.



Рак

Проявите по отношению к Вашей половинке побольше нежности и любви. Ей это сейчас ой как нужно. Да и у Вас будет глобальная потребность поделиться с кем-нибудь распирающими Вас добрыми чувствами. Так поделитесь ими с Вашим любимым человеком, он будет Вам благодарен.



Лев

Замечательный день для того, чтобы покорить пару-тройку сердец. Вам это не будет сегодня стоить ровным счетом ничего. Одна улыбка, один игривый взгляд – и приглянувшийся Вам человек Ваш. Только вот что с ним дальше делать и как от него отвязаться, если что, решать Вам.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку очень захочется каких-то приключений, причем желательно не в Вашем обществе. Поэтому, если Вы вдруг узнаете, что он провел время с неким представителем противоположного пола, не спешите бить тревогу. Вполне возможно, что они сугубо мирно занимались спортивным ориентированием.



Весы

Сегодня Вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что Вас ждет в отношениях с Вашим любимым человеком. Однако сделать это будет очень сложно, если не сказать, что и вовсе невозможно. Постарайтесь научиться жить сегодняшним днем, благо он не так уж и плох.



Скорпион

Сегодня Вы будете долго и громко выяснять один из насущных русских вопросов – «Кто виноват?» Вы-то точно знаете, что виноваты не Вы. Но почему-то Ваша половинка себя тоже ни в чем не винит. Постарайтесь найти компромисс. И не перебейте всей посуды: пить чай из чайника, особенно если он электрический – не самое романтичное занятие.



Стрелец

Сегодня Вы будете холодны и расчетливы. Ко всем вопросам Вы будете подходить с точки зрения логики и здравого смысла. Это, конечно, хорошо, но вот в делах любовных, увы, неприемлемо. Попробуйте при встрече с любимым человеком послушать, что говорит Вам Ваше сердце! А мозг лучше и вовсе отключить. Только не насовсем.



Козерог

Сегодня не у всех Ваших близких людей получится найти общий язык друг с другом, поэтому не стоит этому огорчаться. Вашему любимому человеку тоже непросто будет сориентироваться в создавшейся трудной ситуации, но вместе вы обязательно найдете оптимальный выход, который всех устроит.



Водолей

В этот день вам стоит позаботиться о старшем поколении. Например, навестить родителей. Или позвонить им. Или хотя бы просто старушку через дорогу перевести. Доброе совместное дело для хороших людей, нуждающихся в вашей помощи, только больше сблизит вас.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет не все равно, во что Вы одеты, как Вы выглядите и какой образ собой олицетворяете. Поэтому постарайтесь максимально отвечать его потребностям и соответствовать его ожиданиям. Моральное вознаграждение гарантировано!

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