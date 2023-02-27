Любовный гороскоп на сегодня, 28 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:12, 27 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 28 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вашему любимому человеку придется приложить немалые усилия для того, чтобы Вы обратили на него должное внимание. Надо сказать, он решит, что для подобной цели все средства хороши, поэтому звезды рекомендуют начинать бояться заранее. Пригодится.







Телец

В этот день у Вас с Вашей половинкой могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам. Либо вы не сможете решить, на что потратить скопившуюся у вас огромную сумму, либо будете думать, где бы ее достать, либо… Впрочем, вариантов множество, равно как и решений, которые вам так или иначе придется найти.



Близнецы

Сегодня день необычных поступков. Оригинальная одежда, несвойственное Вам поведение, несомненно, привлекут к Вам внимание нужного Вам человека. Только задумайтесь: Вас могут полюбить не таким, какой Вы есть, а таким, каким Вы будете в этот день. А это не так уж и здорово.



Рак

Сегодня Вы почувствуете, что душевно и духовно Вы гораздо взрослее Вашего любимого человека, даже если Ваш физический возраст указывает на обратные тенденции. Постарайтесь, однако, не бравировать этим и держать свою взрослость в узде, дабы не обидеть Вашу половинку.



Лев

Вы желаете с головой погрузиться в работу, предпочтя профессиональные интересы личным? Будьте осторожны! Не уделив сегодня достаточного внимания личной жизни, Вы рискуете вызвать неудовольствие своей второй половинки, которое может выразиться весьма бурно. Тем более что стахановский труд Ваш сегодня особо оценен не будет.





Дева

Вам грустно. Вы ностальгируете. Вы хотите вернуться туда, где было светло, хорошо и радостно, а в будущем Вы подобных красок не видите. Не беспокойтесь: они обязательно будут. Улыбнитесь своему сегодня, пусть даже сквозь слезы, и верьте в счастливое завтра, которое обязательно придет.



Весы

Вы, наверное, слишком много надежд возлагали на этот день. И если они не сбудутся (а звезды не исключают такой возможности), разочарования Вам не избежать. К счастью, рядом с Вами есть близкий и родной человек, который Вас поймет и утешит. Впрочем, и на это надеяться не стоит — так, на всякий случай.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку придется пожертвовать своим личным временем для того, чтобы решить какие-то Ваши проблемы. И даже если ему это будет вовсе не в тягость, звезды рекомендуют с благодарностью принять такой его акт доброй воли и попытаться отплатить ему той же монетой.



Стрелец

В этот день не стоит навязывать свою точку зрения Вашему любимому человеку. Все равно он на Вашу сторону не встанет и так, как Вы хотите, не сделает. Хотя бы в силу природного упрямства, которое у него сегодня обострится. Поэтому придется Вам неоднократно ходить на компромиссы. С ружьем.



Козерог

Сегодня Ваша внутренняя энергия обязательно должна найти выход. Но только не в скандале, если можно — если все Козероги мира одновременно начнут устраивать своим семьям сцены, небеса могут запросто рухнуть на землю, подкошенные акустическим ударом. Рекомендуем спортивные игры. С семьей, разумеется.



Водолей

Помните, что звезды есть всегда, просто их иногда не видно за тучами. И если сейчас у Вас какие-то проблемы на личном фронте в общем и с Вашим любимым человеком в частности, это вовсе не значит, что все плохо и так будет всегда. Однажды тучи разойдутся, и Вам откроется потрясающее звездное небо. Надо лишь немного подождать.









Рыбы

Не торопите события Вашей личной жизни. Что медленно, то прочно, а что прочно — хорошо, во всяком случае, для Вас сегодня. Пусть они развиваются себе не спеша, а Вы просто им не мешайте. К желанной цели Вы придете, медленно, но верно. Никуда она от Вас не денется.

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