Гороскоп на сегодня, 3 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:48, 02 мар 2023

Важно настроиться на практический лад: чем раньше это будет сделано, тем меньше времени пройдет в приятных, но совершенно пустых фантазиях. Сегодня практически у всех отлично получается отрываться от земли (разумеется, только мысленно) и строить воздушные замки весьма убедительного вида. Но рано или поздно приходится доказывать их реальность, вот тут-то и возникнет неловкая ситуация.







Очень благоприятный день для занятий живописью или прикладным рукоделием. Радует и незамысловатая физическая работа. Вторая половина дня подходит для экспериментов с имиджем.



Овен

Возможны ошибки в делах, мелкие недоразумения, которые помешают довести начатое до конца. Не будьте слишком упрямы или по крайней мере продемонстрируйте окружающим, что готовы пойти на уступки, это будет способствовать продуктивному диалогу.



Телец

Активная жизненная позиция привлечет к вам неожиданных сторонников. Если суметь преодолеть инерцию, то можно получить неплохие результаты в повышении своего статуса среди окружающих. Не полагайтесь только на удачные стечения обстоятельств. Обратите внимание на свое питание: чрезмерный аппетит может вызвать проблемы с желудком.



Близнецы

Неплохой день. Кое-какие трудности возникают, но вы успешно справляетесь с ними. Здравый смысл помогает видеть события в реальном свете, не поддаваться на провокации, находить общий язык со «сложными» людьми, чья поддержка вам пригодится. Неплохо обстоят дела финансовые, можно позволить себе кое-какие покупки.



Рак

День приносит много событий, но развиваются они не в самом благоприятном русле; общая картина оставляет желать лучшего. Вы порывисты, эмоциональны, но не всегда достаточно рассудительны и внимательны, чтобы принять правильное решение. Не торопитесь подписывать документы, заключать сделки, давать обещания. Любой шаг должен быть тщательно обдуман.



Лев

Вам трудно правильно оценить события этого дня, поскольку вы все видите в самом мрачном свете. Лучше всего не торопиться с выводами, дать себе возможность спокойно обдумать сложившуюся ситуацию – вы наверняка обнаружите в ней какие-то приятные стороны. Нежелательно подписывать важные документы, продавать и покупать дорогие вещи.





Дева

Возможны незначительные неприятности, мелкие недоразумения. Вы чувствуете, что обстановка вокруг вас весьма напряженная, окружающие нервничают по непонятным вам причинам. Попытки разобраться, что же происходит, не сразу увенчаются успехом.



Весы

День связан с интересными идеями и новыми начинаниями. Сегодня вы больше заботитесь о благе окружающих, чем о собственных интересах, но именно это удивительным образом и способствует достижению наибольших успехов. Подходящий день для прохождения собеседований, встреч с потенциальными работодателями.



Скорпион

Благоприятный день с точки зрения романтических отношений. Влюбленные Скорпионы могут обсуждать со своей «половинкой» любые вопросы без страха, что их поймут неправильно или за что-то осудят. А у одиноких представителей знака неожиданно появляется возможность завязать интересное знакомство, и не одно. Интуиция не подведет, и вы выберете именно того человека, который вам нужен.



Стрелец

Очень удачный день с деловой точки зрения. Вы настойчивы, энергичны, изобретательны, и именно поэтому добиваетесь результатов, о которых можно только мечтать. Правда, порой вы принимаете решения, не подумав, и совершаете опрометчивые поступки – но едва ли о них придется сожалеть, поскольку сегодня вам очень везет и все сходит с рук.



Козерог

Не думайте слишком много о проблемах и трудностях, возникших в вашей жизни в минувшие недели – никаких интересных идей у вас не появится, а вот настроение может испортиться. Лучше сосредоточиться на планировании будущего, причем сегодня можно продумывать даже самые мелкие детали своих замыслов: вы ничего не упускаете.









Водолей

Очень приятным будет начало дня, и во многом это ваша заслуга — ведь это вы не устаете радоваться мелочам, а на неприятности просто не обращаете внимания. Но позже появится серьезная задача, требующая немедленного решения, придется поломать голову, а в некоторых случаях — обратиться за советом к человеку, который совсем не склонен оказывать услуги безвозмездно. Возможны финансовые затруднения, некоторым Водолеям придется отложить запланированные покупки.

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