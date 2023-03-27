Любовный гороскоп на сегодня, 28 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

22:43, 27 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 28 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам очень захочется сострадания и душевного тепла со стороны представителя противоположного пола. Даже если Ваше желание сбудется, не спешите в Вашего избавителя влюбляться. Это замечательное чувство может стать в будущем причиной очень многих проблем как у Вас, так и у него.







Телец

Сегодня Вам будет грустно вспоминать о чем-то, что касается Вашего любимого человека, но не того, каким он стал, а того, каким он был в самом начале ваших отношений. Вам будет очень обидно, что того человека уже не вернешь. Что ж, зато у Вас есть измененный и улучшенный вариант.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек на удивление будет невосприимчив к Вашим шуткам. Кажется, чувство юмора ему откажет напрочь, и все сказанное Вами он будет принимать за чистую монету. Не исключены обиды и непонимания как результат подобного восприятия.



Рак

Будьте внимательны к мелочам! Именно они сегодня как никогда помогут Вам понять Вашего любимого человека и даже полюбить его еще больше. Вспомните детективы, которые читали в детстве и не только, и почувствуйте себя Шерлоком Холмсом, Мисс Марпл, Настей Каменской или Дашей Васильевой — кто больше нравится.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет не очень приятно сознавать, что он не занимает все Ваши мысли и чувства – а всего лишь большую их часть. Постарайтесь ему объяснить, что и две трети, и три четверти – это очень и очень много. А может быть и еще больше – стоит только немного потерпеть.





Дева

В этот день звезды категорически не советуют Вам куда-либо торопиться. Поспешишь – людей насмешишь. Эта поговорка не врет, особенно сегодня и особенно в той ситуации, которая сложилась у Вас с Вашим любимым человеком. Постарайтесь подбираться к решению проблем медленно.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что Вы его разлюбили или стали любить гораздо меньше, нежели раньше, из чего он сделает множество неприятных для себя и для Вас выводов. Постарайтесь успокоить его и уверить в своем теплом к нему отношении, даже если это не в полной мере соответствует истине.



Скорпион

В этот день Вы будете медленно, методично и шаг за шагом приближаться к своей цели, которая с каждым шагом действительно будет становиться все ближе и доступнее. Главное, чтобы когда Вы к ней придете, Вы в ней не разочаровались. Нет ничего горче, чем разочарования в любви.



Стрелец

Сегодня Вам непросто будет решиться на откровенный разговор с Вашим любимым человеком. Однако сделать это будет необходимо во избежание некоторых непониманий и недоразумений в дальнейшем. Самое сложное – сказать первое слово, а дальше речь сама пойдет. Удачи!



Козерог

Не волнуйтесь так. Все то, за что Вы так переживаете и что должно сегодня произойти в Вашей личной жизни, произойдет в лучшем виде. Главное, ведите себя адекватно и постарайтесь учитывать меняющуюся обстановку. Звезды в этот день на Вашей стороне, а значит, все получится!



Водолей

Сегодня Вам захочется остаться в одиночестве, и чтобы ни друзья, ни родные, ни коллеги Вас не трогали. Однако на любимого человека это распространяться не будет: ему Вы обрадуетесь в любом случае. Кстати, только у него есть уникальная возможность отвести от Вас приближающийся приступ меланхолии.









Рыбы

Сегодня Вам стоит подумать хорошенько, чтобы придумать по-настоящему интересное приключение для Вас и Вашего любимого человека. Ибо ему весьма наскучит однообразие Ваших с ним отношений. Развлечение может быть каким угодно: от самого невинного до откровенно опасного. Лишь бы вам понравилось.

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