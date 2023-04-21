Любовный гороскоп на сегодня, 22 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:30, 21 апр 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 апреля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит обратить внимание на человека, имя которого Вам очень нравится. Плохим людям, недостойным Вашего внимания, такие имена не достаются, будьте уверены. Может быть, стоит сделать пару шагов ему навстречу с целью скорейшего сближения и, возможно, создания прочного тандема?







Телец

Кажется, этот человек слишком хорош для Вас. Вы ни секунды не сомневаетесь в том, что Вы его недостойны, поэтому о серьезных отношениях с ним не стоит даже мечтать. А Вам не приходило в голову, что он про Вас может думать то же самое? И что именно сегодня Вы можете упустить любовь всей Вашей жизни?



Близнецы

Сегодня Вас посетит вдохновение во всем, что касается отношений с Вашим любимым человеком. Он будет приятно удивлен Вашими неожиданными идеями, изысканными комплиментами и потрясающими подарками, если Вы посчитаете нужным их делать, разумеется. В общем, творите — и рукоплескания Вам обеспечены!



Рак

Сегодня Вас может совершенно неожиданно для Вас подвести техника. Именно из-за нее вечерний совместный ужин окажется под угрозой отмены, а взаимопонимание и гармония и вовсе могут рассыпаться в прах. Это можно и должно предотвратить.



Лев

Ваш любимый человек – не единственный представитель противоположного пола, и Вы об этом не сможете забыть, даже если очень постараетесь. Особенно в этот день. Вы будете без устали строить глазки прохожим, мило улыбаться и сравнивать их внешность с внешностью Вашей половинки. Постарайтесь, однако, не увлекаться.





Дева

У любого, даже самого неприятного события есть обратная сторона медали – блестящая и привлекательная. Сегодня Вы в этом сможете убедиться. Возможно, милая девушка, наступившая Вам на ногу 12-сантиметровой шпилькой, или лихой водитель, обрызгавший грязью Ваш белый костюм, окажутся Вашей половинкой. Не упустите свой шанс!



Весы

Проведите этот вечер в обществе Вашего любимого человека за просмотром какой-нибудь комедии. Вам очень важно хотя бы в течение часа смотреть в одном направлении и испытывать при этом позитивные эмоции. А уж где будет происходить сие действо – решать Вам.



Скорпион

Сегодня неблагоприятный день для новых знакомств, поскольку в случае их появления проблемы со старыми окажутся неизбежностью. В Вашей половинке сегодня проснется настоящий Отелло, и Вас будут ревновать даже к фонарным столбам, причем на полном серьезе.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек предложит Вам решение какой-то Вашей проблемы, причем оно окажется настолько простым и оригинальным, что Вам только и останется, что восхищаться и побыстрее претворять его в жизнь. Впрочем, к услышанному стоит относиться хотя бы немного критично.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет общаться не с Вами, а со своей мечтой, заключенной в Вашу оболочку. То есть Вам придется целиком и полностью соответствовать его ожиданиям, или же Вы рискуете быть брошенным и забытым. Впрочем, есть и еще один вариант: оказаться лучше мечты Вашей половинки!



Водолей

Сегодня Вам не стоит держать в себе свои эмоции. Если любите, признайтесь в этом любимому человеку, если хотите стукнуть его – тоже стоит предупредить, чтобы он успел увернуться от Вашего праведного гнева. В противном случае Вы сами станете жертвой собственной сдержанности.









Рыбы

Сегодня великий ревнивец Отелло по сравнению с Вами будет тщедушным добряком. Ваших чувств испугается не только Ваш любимый человек; Вы сами будете ими очень удивлены. При том, что, скорее всего, они беспочвенны, и проблемы Вы придумали себе сами, наслушавшись от друзей про их личную жизнь.

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