Гороскоп на сегодня, 7 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:31, 06 май 2023

Подходящий день для продолжения того, что было начато накануне. Не возникает проблем в оформлении документов, решении юридических вопросов, прохождении бюрократических процедур. Можно встречаться с представителями государственных и общественных организаций, чиновниками. Вероятно получение многообещающих предложений от далеких партнеров.







Однако возможны финансовые трудности, которые могут помешать довести до конца самые значительные из ваших планов. К сожалению, нельзя рассчитывать на полное понимание близких. Еще одна неприятная черта этого дня – свойственное многим легкомыслие, которое даже самых ответственных и серьезных людей заставляет забывать о данных обещаниях.



Овен

Вы так стремитесь получить позитивные эмоции, что совершенно забываете, что жизнь состоит не только из них. Сегодня Овны склонны забывать о своих обязательствах, пренебрегать данными обещаниями; причем представители знака совершенно уверены, что никто не накажет их за легкомыслие. Поскольку на новых знакомых вы производите самое приятное впечатление, возможно начало сотрудничества с новым партнером или романтическое приключение.



Телец

В первой половине дня вы сможете помочь многим людям, которые вам небезразличны. Не стесняйтесь вмешиваться в дела окружающих; оказанные вами услуги будут оценены по достоинству. Возможны неожиданные визиты друзей, не исключены незапланированные встречи, которые вас порадуют.



Близнецы

Этот день обещает много хорошего. Проявите расторопность, чтобы успеть как можно больше. Если вы будете лениться, придется ограничиться скромными успехами. Очень хорошо проходят деловые встречи, в том числе – собеседования, касающиеся приема на работу. Интересные предложения получат Близнецы, уже отчаявшиеся найти себе дело по душе.



Рак

Очень благоприятный день. Незаурядное обаяние и умение разбирвться в людях оказываются полезными с деловой точки зрения. В общении с важными особами вы не допускаете ни малейшего промаха. Стоит заняться поиском единомышленников и партнеров; именно в этот день формируются прочные деловые и дружеские союзы.



Лев

День сложится неплохо, если вы будете достаточно мудры и самокритичны, чтобы увидеть вещи в истинном свете. Стоит насторожиться, если вам покажется, что только вы правы, а все остальные говорят глупости и заблуждаются: скорее всего, вы просто чего-то не знаете.





Дева

День будет не самым легким. На смену хладнокровию, которое уже не раз оказывалось вам полезным, приходят импульсивность и даже взбалмошность. Окружающие вас не узнают; впрочем, и вы сами будете удивлены силой и противоречивостью эмоций, которые испытываете. Вы внимательны (порой чрезмерно) к поступкам других людей и не скупитесь на оценочные суждения – к сожалению, они слишком часто оказываются неуместными.



Весы

У вас отлично получается решать задачи, которые оказались не по зубам окружающим. Есть шанс подняться по карьерной лестнице, возможно получение делового предложения, которое откроет перед вами новые горизонты. Ваши успехи не остаются незамеченными, но ни у кого не вызывают зависти.



Скорпион

Несмотря на все возникающие трудности, вы добьетесь успехов, которыми впоследствии будете гордиться. День подходит для решения сложных задач, требующих глубоких знаний в самых разных областях. Хорошо проходят деловые встречи, еще лучше – публичные выступления. Вам удается взять верный тон, «достучаться» до каждого, чья поддержка или внимание вам нужны.



Стрелец

День складывается тем удачнее, чем грандиознее ваши планы. Так что не откладывайте в долгий ящик реализацию своих гениальных замыслов – пришло время действовать. Легко сделать первые шаги к какой-то высокой цели, преодолеть препятствия. Часто вы даже не замечаете трудностей, которые представителей других знаков надолго выбили бы из колеи.



Козерог

Неожиданное предложение поставит вас в тупик. Пока вы не знаете, что лучше – согласиться или отказаться, но долго тянуть время нельзя, поскольку ваши конкуренты не дремлют. Если речь идет о карьере, доверьтесь своей интуиции; если дело касается финансов, прислушайтесь к совету человека, которому доверяете. В остальных же случаях следует полагаться на логику и здравый смысл.



Водолей

Постарайтесь провести этот день с пользой. Это нелегко, поскольку представители знака сегодня гораздо более ленивы, чем обычно, но необходимо: праздность и бездеятельность ведут к ухудшению настроения, делают вас раздражительными и нетерпеливыми. С деньгами обращайтесь максимально бережно, ненужных вещей не покупайте, рискованных сделок не заключайте, не ставьте на карту все свое состояние.









Рыбы

Первая половина дня – неблагоприятное время для заключения сделок и совершения крупных покупок. Есть опасность серьезных финансовых потерь. Могут возникнуть проблемы на работе, но вы найдете способ преодолеть все преграды. Непросто складываются отношения с женщинами-коллегами, требуется максимум терпения и дипломатичности, чтобы сгладить острые углы.

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