Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Этот день не будет отмечен какими-либо радикальными переменами или многообещающими возможностями. Он скорее подходит для продолжения движения к намеченным целям, в то время как пытаться проявить себя на новом поприще в понедельник не рекомендуется.

В межличностных отношениях возникает напряженность, спровоцированная обострением духа соперничества. Конкурентная борьба становится особенно острой, а партнерские связи - менее надежными.

В то же время этот день для многих ознаменуется вспышкой симпатий и романтических чувств, кого-то ждет любовь с первого взгляда. Легкомысленные натуры и любители острых ощущений смогут окунуться в водоворот приключений.

ОвенПридерживаясь своих принципов и сохраняя выдержку, вы преодолеете любые препятствия на своем пути. Однако новые проекты или участие в рискованных начинаниях могут негативно сказаться на вашем финансовом положении. Не вступайте в споры – они лишь выведут вас из равновесия и отнимут силы, но вряд ли укажут верное направление.

Телец

Многообещающий день. Перед вами открываются захватывающие перспективы, вы не упустите шанса добиться успеха. Поступят интересные предложения делового и личного плана. Вы готовы нарушать традиции и действовать вопреки стереотипам, что заметно повышает ваши шансы на победу.

Близнецы

Интересный и приятный день, который позволит вам достичь целей не только благодаря собственным усилиям, но и за счет грамотного распределения задач между помощниками и подчиненными. Ваши организаторские таланты будут очевидны для окружающих. Многие Близнецы получат предложение возглавить какой-либо проект или коллектив.

Рак

День обещает быть непростым. Возникнут серьезные сложности в общении с людьми, чье мнение для вас особенно ценно. Опасаясь обострить ситуацию, вы воздержитесь от откровенных признаний и будете скрывать свои намерения. Это породит путаницу и взаимное непонимание.

ЛевСобытия этого дня как будто созданы для того, чтобы вы могли повысить самооценку. Пусть даже ваши успехи отчасти обусловлены везением - вы-то знаете, что дело не только в этом! Вероятно получение вознаграждения за прежние заслуги; спорный вопрос будет решен в вашу пользу.

Дева

День отмечен высокой деловой активностью, ваши коллеги воодушевлены и полны энтузиазма. Там, где другие терпят неудачу, вы добиваетесь успеха. Удается найти нестандартные решения для давних проблем и ответы на вопросы, касающиеся вашего профессионального будущего.

Весы

Огромный жизненный потенциал, вы способны переделать множество дел и даже не почувствуете усталости. Трудности для вас скорее вдохновляющи, чем пугают. Перед вами открываются заманчивые перспективы. Влиятельные люди оценят ваши профессиональные таланты и сделают интересные предложения. Подходящий день для старта новых проектов.

Скорпион

Вы действуете очень импульсивно, что становится причиной серьезных просчетов. Раздражительность и горячность мешают ладить с окружающими; попытки союзников вовлечь вас в решение своих проблем вызывают недовольство. День лучше посвятить самостоятельной работе и спокойному поиску ответов на важные лично для вас вопросы.

СтрелецХотя трудности первой половины дня весьма серьезны, они не покажутся вам непреодолимыми. У вас есть запасной план или надежный союзник, который поможет справиться с частью проблем и защитит от нападок недоброжелателей.

Козерог

Будьте осторожны и внимательны. Легко допустить ошибки, исправление которых займет много сил и времени. Предстоит много работать, чтобы достичь желаемых результатов. Можете рассчитывать на поддержку начальства; в неоднозначной ситуации вам пойдут навстречу. Не стоит назначать на сегодня важные встречи: произвести хорошее впечатление будет непросто.

Водолей

Вы уделяете недостаточно внимания окружающим – напрасно, ведь есть люди, на которых стоило бы обратить пристальный взгляд. Обидчивость и чрезмерная чувствительность к критике могут помешать успеху. Деловые переговоры проходят неудачно, кто-то пытается навязать вам свою волю. Не торопитесь идти на уступки.

Рыбы

Этот день принесет Рыбам серьезные перемены. Вы чувствуете это и заранее настраиваетесь соответствующим образом. Время не теряется даром, вы готовы сразу приступить к важным делам. Постарайтесь не поддаваться эмоциям, особенно важны выдержка и хладнокровие для тех, кто собирается в поездку.

Автор: Семен Подгорный