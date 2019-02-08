Гороскоп на 8 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 6 марта 2019 года в 19:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- растущая Луна.- 4 и 5 лунный день.- Луна в Рыбах.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Овен

Не отвергайте советы старших. Мудрые люди плохого не посоветуют. Конечно, времена изменились, и сейчас уже нет тех норм воспитания, какие были тридцать и пятьдесят лет назад. Но люди, в принципе, мало изменились, а опыта у старшего поколения больше. Послушайте, может, и вынесете для себя что-то важное.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Телец

Сегодня лучше с утра собраться с силами и заняться всем необходимым. Не забывайте правильно питаться, вам сегодня может понадобиться больше калорий, чем обычно, ведь дел предстоит совсем немало. Будьте спокойны и не тратьте энергию на ненужные эмоции, она вам понадобится для более существенных целей.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Близнецы

Позаботьтесь сегодня о создании хороших отношений со своими коллегами, вам еще немало времени придется работать всем вместе. Не всегда нужно выставлять на показ свое настроение, особенно, если оно плохое. Улыбнитесь, отношения от этого только улучшатся.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Рак

Обижать других - это наживать врагов и формировать у людей о себе скверное мнение. Всегда думайте, прежде чем высказываться. Будьте готовы к любым сюрпризам, не принимайте все близко к сердцу. Мелочей много, а сердце одно и оно еще пригодится.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Лев

Следите за своими словами, сегодня вы можете, вовсе того не желая, сказать такие вещи, о которых потом пожалеете. Постарайтесь, чтобы сегодня в вашей семье не возникало обид из-за вашего плохого настроения или из-за неприятностей на работе, неумения сдержать себя.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Дева

Сегодня вы будете подвержены быстрой утомляемости, так что не перегружайте себя чрезмерно всевозможными делами. Так же позаботьтесь о состоянии своего желудка, не ешьте тяжелую пищу, выбирайте сегодня легкоусвояемые продукты и не забывайте о витаминах. Особенно полезны для вас будут молочные и кисломолочные продукты.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Весы

Старайтесь не задевать родных и близких людей резкими замечаниями, высказываниями в обвиняющем тоне, это неблагоприятно может сказаться на общей атмосфере в доме. Сегодня вам будут важны уют, спокойствие, сочувствие и понимание, так что не отталкивайте тех, кто сможет вас утешить, успокоить, понять.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Скорпион

Для вас сегодня существует некоторая вероятность бессонницы. Для предупреждения ее неплохо было бы придти вечером домой пораньше, перестать думать о делах, ведь у вас все в порядке. Также способствует расслаблению и лучшему засыпанию ванна или короткая прогулка перед сном.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Стрелец

Вечером у вас появится возможность расслабиться в кругу семьи и насладиться общением с близкими. Если, конечно, вы успеете разобраться с сегодняшними делами. Впрочем, у вас столько шансов успеть совершить задуманное, что вы прекрасно справитесь со всем, что намечено, и дома спокойно предадитесь отдыху.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Козерог

Принимайтесь за дело, ведь вы уже определились в том, чего хотите. Можете даже подбросить пару свежих идей своим друзьям. Рекомендуем провести сегодняшний вечер в кругу друзей за бокалом вина. Это поднимет Вам и тонус, и настроение, и все остальное.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Водолей

Если что-то внутри вас говорит, что не следует сегодня показываться на улицу, то последуйте данному вам совету. Существует вероятность легочных заболеваний и поэтому, при необходимости выходить на улицу, в первую очередь заботьтесь об утеплении шеи и легких. Вечером не откажите себе в горячем чае с медом, который смягчит ваше горло.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Рыбы

Сегодня Вы можете понадобиться сразу на всех фронтах, в том числе и на семейном. Видимо, Вы действительно незаменимы. Смиритесь с этим, так будет продолжаться до тех пор, пока вам не надоест. Но не стоит лукавить, Вам нравится такое положение дел, да и привычка к динамичному образу жизни помогает справляться.