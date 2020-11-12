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Мэром города Стерлитамака вновь назначили Владимира Куликова

Мэром города Стерлитамака вновь назначили Владимира Куликова

руководство городов и районов | 12 ноя 2020 | 19:56

Сегодня, 12 ноября, Совет городского округа Стерлитамака озвучил нового мэра населенного пункта. Свою должность градоначальника сохранил 64-летний Владимир Куликов. Его кандидатура была поддержана единогласно.



«В своей работе я буду придерживаться утверждённой стратегии городского развития, выбрав для себя одну точку отсчёта – интересы горожан. Это касается и заботы о старшем поколении, их положительный опыт надо обязательно взять на вооружение. Это касается и развития новых микрорайонов, строительства школ, дорожных развязок, внутриквартального асфальтирования. Наш город должен стать удобным и безопасным для каждого жителя», — заявил чиновник.

Отмечается, на пост мэра претендовали еще два кандидата — Дамир Абрахимов и Александр Потапов. Депутаты оставили свой выбор на Владимире Куликове, который руководит городом с 2016 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что мэр Стерлитамака обозвал студентов из деревень вандалами за порчу городских арт-объектов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Владимира Куликова

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