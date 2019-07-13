В ЦИК Башкирии завершился прием документов от кандидатов на должность главы региона

Последними, кто сдал подписи, стали владелица модельного агентства Сания Тимасова, выступающая от партии «Зелёные», и юрист Рамиля Саитова — от «Российской Социалистической партии», сообщает сайт Newsbash.ru.



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Ранее свои документы сдали нынешний врио главы Башкирии Радий Хабиров, Иван Сухарев, Юрий Игнатьев и Юнир Кутлугужин, блогер Владимир Кобзев, выдвинутый «Российской партией пенсионеров», директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш, юрист Зульфия Гайсина, президент ОАО «GTL» Рафис Кадыров.Выборы руководителя региона пройдут 8 сентября - в Единый день голосования.