Хабиров назвал издевательством над людьми ремонт дворов производимый по программе "Башкирские дворики"

На оперативном совещании обсудили процесс реализации программ. Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за ремонт во дворах и подъездах, назвав сделанную работу бестолковой, сообщает сайт Newsbash.ru.





В частности за их нежелание создавать комфортную городскую среду для всех. Врио Главы республики также сказал, что в рамках рабочих поездок общался с жителями, которые признались – с ними никто программу не обсуждал. Отвечать за безалаберность районов пришлось Борису Беляеву, вице-премьеру по ЖКХ. В заключении Радий Хабиров отметил, если главы будут нарушать регламент, то руководитель региона намерен с ними проститься.

— У меня традиционно был ряд выездов, и я специально обращал внимание, как осуществляются работы в рамках «Комфортной городской среды» и «Башкирских двориков». Ну, кроме как издевательством над людьми я это назвать не могу. У нас все-таки солидное заседание идет. Слова постараюсь подбирать, потому что руки хотелось оборвать тем, кто это делал. Человек выходит, а перед ним сразу бордюр выше 20 сантиметров. Эта «нашлепка» типа для колясочников, городская среда. Я вот этого вообще не понимаю. Такие моменты заставляют засомневаться, что главы всерьез занимаются вопросами городской среды. С этим что делать? — отметил Радий Хабиров.

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