"Я-то предлагал один раз навалиться и сделать все нормально": Хабиров пpoкoмментиpoвал cитуацию co cвалками в Башкиpии
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К 2024 году в Башкирии планируется ликвидация 24 несанкционированных свалок. Администрации городов Уфа и Нефтекамск с 1 января 2019 года приступили к ликвидации 16 свалок. Сейчас уничтожено 9 свалок в Уфе и 4 свалки в Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.
Об этом в ходе правительственного совещания сообщил и.о. министра природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.
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«Такое ощущение, что разговор глухого со слепым. Я всех просил – посмотрите, пожалуйста, контейнеры и площадки в Кугарчинском районе. Если глазам не верите – сядьте в машину до Мраково, посмотрите: идеальная контейнерная площадка. Мы выделили большие средства, вы потушили первый костер, но я-то предлагал один раз навалиться и сделать все нормально», – прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров.Читать еще...
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