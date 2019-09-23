"Я-то предлагал один раз навалиться и сделать все нормально": Хабиров пpoкoмментиpoвал cитуацию co cвалками в Башкиpии

К 2024 году в Башкирии планируется ликвидация 24 несанкционированных свалок. Администрации городов Уфа и Нефтекамск с 1 января 2019 года приступили к ликвидации 16 свалок. Сейчас уничтожено 9 свалок в Уфе и 4 свалки в Нефтекамске, сообщает сайт Newsbash.ru.





Об этом в ходе правительственного совещания сообщил и.о. министра природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.

«Такое ощущение, что разговор глухого со слепым. Я всех просил – посмотрите, пожалуйста, контейнеры и площадки в Кугарчинском районе. Если глазам не верите – сядьте в машину до Мраково, посмотрите: идеальная контейнерная площадка. Мы выделили большие средства, вы потушили первый костер, но я-то предлагал один раз навалиться и сделать все нормально», – прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров.

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Также в планах предусмотрена ликвидация трех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Это свалка промышленных отходов «Михайловское», «Семеновская золотоизвлекательная фабрика» и территория бывшего «Уфахимпром». Кроме того, в республике планируется строительство 16 мусоросортировочных комплексов и 2 объектов утилизации.