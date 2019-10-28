В Башкирии определен состав правительства республики

Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил об изменения в Правительстве Башкирии. Заявление он сделал на оперативном совещании.



«Согласно указу, в структуру исполнительной органов государственной власти входит 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управления, одно агентство и одна инспекция. Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав.

В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая.

В 1998–2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.

В 2001–2006 годах – председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза.

В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания – Курултая РБ.

В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ.

В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан.

В 2007–2011 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2010 году избран заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В 2014–2019 годах – сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2019 года – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.





Есть ряд изменений:1) Госкомитет по предпринимательству и туризму разделён на Госкомитет по предпринимательству и государственный комитет по туризму2) министерство экономического развития преобразовано в министерство экономического развития и инвестиционной политики3) министерств промышленности и инновационной политики преобразовано в министерство промышленности и энергетики4) министерство образования преобразовано в министерство образования и науки5) государственный комитет по информатизации преобразован в министерство цифрового развития государственного управления6) Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Госкомитет по конкурентной политике», — отметил Глава республики Радий Хабиров.Первым заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Андрей Назаров. Его основной задачей будет координация работы Правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей, поставленных в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года.Напомним, что «сентябрьский указ» Радия Хабирова нацелен на реализацию масштабных планов и задач в целях повышения благосостояния и создания комфортных условий для самореализации каждого жителя Башкортостана, роста национального богатства и достижения высокого уровня конкурентоспособности региона.родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.Также первым заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителем Аппарата Правительства Республики Башкортостан назначен

Cправка:

Тажитдинов Илшат Азаматович родился 20 мая 1969 года в деревне Второе Иткулово Баймакского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1993 году стажёром-исследователем Башкирского государственного университета.

В 1997–1998 годах – научный сотрудник научно-исследовательского и информационно-аналитического центра БАГСУ.

В 1998–2000 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела экономического развития информационно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2001–2004 годах – заместитель начальника отдела финансирования социальной сферы, начальник отдела финансирования образования, науки и культуры Министерства финансов Республики Башкортостан.

В 2004–2008 годах – начальник управления экономического развития и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2008–2010 годах – заместитель руководителя, и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан.

В 2010 году – первый проректор по экономике и финансам Башкирского государственного университета.

В 2010–2018 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2018-2019 годах – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

Заслуженный экономист Республики Башкортостан

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Фото: ufa.kp.ru