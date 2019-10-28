Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии определен состав правительства республики

В Башкирии определен состав правительства республики

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 193
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии определен состав правительства республики

Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил об изменения в Правительстве Башкирии. Заявление он сделал на оперативном совещании. 


«Согласно указу, в структуру исполнительной органов государственной власти входит 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управления, одно агентство и одна инспекция. Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав.

Радий Хабиров потребовал фотографии лучших и худших контейнерных площадок

Читайте также:

Радий Хабиров потребовал фотографии лучших и худших контейнерных площадок
Есть ряд изменений:
1) Госкомитет по предпринимательству и туризму разделён на Госкомитет по предпринимательству и государственный комитет по туризму
2) министерство экономического развития преобразовано в министерство экономического развития и инвестиционной политики
3) министерств промышленности и инновационной политики преобразовано в министерство промышленности и энергетики
4) министерство образования преобразовано в министерство образования и науки
5) государственный комитет по информатизации преобразован в министерство цифрового развития государственного управления
6) Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития преобразован в Госкомитет по конкурентной политике», — отметил Глава республики Радий Хабиров.

Первым заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Андрей Назаров. Его основной задачей будет координация работы Правительства по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей, поставленных в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года.

Напомним, что «сентябрьский указ» Радия Хабирова нацелен на реализацию масштабных планов и задач в целях повышения благосостояния и создания комфортных условий для самореализации каждого жителя Башкортостана, роста национального богатства и достижения высокого уровня конкурентоспособности региона.

Cправка:
Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.
  • В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая.
  • В 1998–2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.
  • В 2001–2006 годах – председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза.
  • В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания – Курултая РБ.
  • В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ.
  • В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан.
  • В 2007–2011 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
  • В 2010 году избран заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
  • В 2014–2019 годах – сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
  • С 2019 года – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.
Также первым заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителем Аппарата Правительства Республики Башкортостан назначен Илшат Тажитдинов.

Cправка:
Тажитдинов Илшат Азаматович родился 20 мая 1969 года в деревне Второе Иткулово Баймакского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Доктор экономических наук.

  • Трудовую деятельность начал в 1993 году стажёром-исследователем Башкирского государственного университета.
  • В 1997–1998 годах – научный сотрудник научно-исследовательского и информационно-аналитического центра БАГСУ.
  • В 1998–2000 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела экономического развития информационно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.
  • В 2001–2004 годах – заместитель начальника отдела финансирования социальной сферы, начальник отдела финансирования образования, науки и культуры Министерства финансов Республики Башкортостан.
  • В 2004–2008 годах – начальник управления экономического развития и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.
  • В 2008–2010 годах – заместитель руководителя, и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан.
  • В 2010 году – первый проректор по экономике и финансам Башкирского государственного университета.
  • В 2010–2018 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
  • В 2018-2019 годах – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
  • Заслуженный экономист Республики Башкортостан
    Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: glavarb.ru
Фото: ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Министерство образования Башкирии будет отвечать за реализацию языковой политики
Образование
Министерство образования Башкирии будет отвечать за реализацию языковой политики
Тажитдинов Илшат Азаматович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Персоны
Тажитдинов Илшат Азаматович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Яна Гайдук назначена заместителем министра молодежной политики и спорта Башкирии
Политика
Яна Гайдук назначена заместителем министра молодежной политики и спорта Башкирии
Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
Образование
Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
В Башкирии депутаты предложили изменить названия трех комитетов
Политика
В Башкирии депутаты предложили изменить названия трех комитетов
В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира
Общество
В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира
Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году
Общество
Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году
В Башкирии стали известны первые результаты ГИА 2018
Общество
В Башкирии стали известны первые результаты ГИА 2018
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: