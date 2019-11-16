Радий Хабиров жестко ответил на критику жителей, выступающих против строительства хосписа в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях представил концепцию хосписа в Уфе, строительство которого уже скоро начнется. Также он в жесткой форме ответил жителям, которые выступают против строительства здания.





В своем посте он удивляется людям, которые не понимают простых истин.



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Фото: Социальные сети

Глава республики подчеркнул, что болеющие люди обладают такими же правами, как и люди здоровые. Также он сказал, что в Башкирии никогда не будет процветать дискриминация по каким-либо признакам, в том числе - по состоянию здоровья, как, например, в фашистской Германии и Спарте. Радий Хабиров предлагает жителям республики, допускающим подобные мысли, сходить в синагогу, или церковь, или мечеть и задуматься о нравственности.Сами же жители Башкирии возмущаются тем, что будущий хоспис принесет только вред облику города и самим уфимцам. Они, по их словам, не хотят ездить за катафалками и наблюдать за умирающими людьми. Напомним, хоспис будет построен рядом с ЖК «Цветы Башкирии».