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Власти Башкирии приняли решение построить уфимский хоспис около ЖК «Цветы Башкирии»

Добавлено: 15.11.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Власти Башкирии приняли решение построить уфимский хоспис около ЖК «Цветы Башкирии»

Газета «АиФ-Уфа» со ссылкой на собственный источник передает, что власти Башкирии приняли окончательное решение по месту строительства хосписа в Уфе.  


Сообщается, что новый хоспис абсолютно точно будет расположен около  ЖК «Цветы Башкирии».

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Напомним, жители комплекса выступили против этого решения, аргументом стал тот факт, что умирающие по соседству люди будут негативно влиять на моральное состояние беременных и молодых мам.

Председатель СПЧ Владимир Барабаш на такие аргументы отреагировал негативно, заявив, что это «мракобесие». Член СПЧ  также отметил, что «мы живем в равноправном обществе, и каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, гарантированы равные права, и сегрегация в любых ее формах недопустима и должна встречать в обществе самое жесткое неприятие».
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Источник: gorobzor.ru
Фото: bash.rucountry.ru
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