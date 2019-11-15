Власти Башкирии приняли решение построить уфимский хоспис около ЖК «Цветы Башкирии»

Газета «АиФ-Уфа» со ссылкой на собственный источник передает, что власти Башкирии приняли окончательное решение по месту строительства хосписа в Уфе.





Сообщается, что новый хоспис абсолютно точно будет расположен около ЖК «Цветы Башкирии».

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Фото: bash.rucountry.ru

Напомним, жители комплекса выступили против этого решения, аргументом стал тот факт, что умирающие по соседству люди будут негативно влиять на моральное состояние беременных и молодых мам.Председатель СПЧ Владимир Барабаш на такие аргументы отреагировал негативно, заявив, что это «мракобесие». Член СПЧ также отметил, что «мы живем в равноправном обществе, и каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, гарантированы равные права, и сегрегация в любых ее формах недопустима и должна встречать в обществе самое жесткое неприятие».