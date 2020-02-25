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Хабиров поручил поощрить фельдшера за помощь во время массовой аварии

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 68
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Хабиров поручил поощрить фельдшера за помощь во время массовой аварии

Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве руководитель региона обратил внимание на большое количество аварий. По мнению Радия Хабирова, причиной множественных ЧП стала неосведомленность водителей о ситуации на дорогах.

Например, на трассе М5 в районе от Демы до въезда в город в ДТП попало 30 автомобилей. Но, к счастью, никто не пострадал. Глава Башкирии обратился к министру здравоохранения Максиму Забелину с предложением наградить одного медика. Радий Хабиров рассказал о фельдшере, которая помогала попавшим в ДТП, будучи не на работе.

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— Так мне понравилась фельдшер. Вот это настоящий врач, на мой взгляд. Она просто проезжала, тем не менее она выскочила, вся в снегу ходила, в каждую машину стучалась, спрашивала кому помощь нужна. Поощрите ее. Вот такие врачи у нас должны быть. Не сидела там в тепле в машине. Вот это медицина, вот это люди! Пообщайтесь с ней и поощрите за такое человеческое участие и высший профессионализм врача, — заключил Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
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