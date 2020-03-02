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Радий Хабиров обещал "выдавить" недобросовестных поставщиков школьного питания

Добавлено: 02.03.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров обещал "выдавить" недобросовестных поставщиков школьного питания

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров  подвел итоги второго в республике форума школьного образования «Взлетай». Как отметил руководитель региона, мероприятие в 2020 году было полностью посвящено здоровью детей.

А одной из главных составляющих хорошего самочувствия ребятишек является питание. Напомним, что в Башкирии уже с 1 сентября все ученики младших классов будут обеспечены горячими обедами. Единственная проблема, которая может встать на пути в реализации проекта, – недобросовестные поставщики.

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— Наши школы и пищеблоки должны быть готовы. Главы муниципалитетов, мы с вами об этом говорили. Я, может, некрасивую фразу сказал, но для меня это личная история. И недобросовестных поставщиков школьного питания их просто не будет. Мы их будем выдавливать. Но сперва это будет сопровождаться моими претензиями к вам, уважаемые главы муниципалитетов. За 55 рублей можно накормить ребенка хорошо. Главное сделать это по-человечески и профессионально, — отметил Глава Башкирии.
Напомним, ранее Радия Хабирова возмутила ситуация в Абзелиловском районе. Там ученикам раздали сырки, внутри которых была обнаружена плесень. Глава Башкирии даже написал о произошедшем в социальных сетях.

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Источник: proural.info
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