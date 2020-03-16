Хабиров не намерен отдавать сгоревший особняк Бухартовских в Уфе

Сегодня, 16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве высказался о загоревшемся на днях особняке Бухартовских в Уфе.







Руководитель региона заявил, что не позволит уничтожить памятник культуры - он поручил силовым структурам выяснить причину возгорания. Также глава отметил, что общественность города серьезно обеспокоена возможностью поджога особняка.

«Надо посмотреть, что с этим объектом делать. Если мы сейчас что-то не предпримем, то ему конец. Посмотрите, Ульфат Мансурович (мэр Уфы Ульфат Мустафин - прим. ред.), что можно сделать. Никому мы его не дадим. Если у кого-то есть умысел - я это публично и громко здесь заявляю - если у каких-то деятелей были мысли, что они потихонечку его кончают и что-то построят… Пока я здесь сижу, я этого не позволю. Просто тогда не позволю строить там. Если у кого-то какие-то виды есть на эту территорию, давайте по-человечески - пусть берут этот объект, сохраняют то, что можно», - сказал глава.

«Существенно пострадали кровля и второй этаж. На сегодняшний день составлен акт управлением по госохране культурного наследия. Пожарные оперативно среагировали, очень эффективно, спасибо им большое. Сейчас организуется межведомственное взаимодействие, в том числе с городом, чтобы определить дальнейшую судьбу. В принципе этот объект находится в дорожной карте по реализации вовлечения в гражданско-правовой оборот. Такая логика восстановления», - заключил он.









О происшествии также высказался начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Олег Постовалов. Он сообщил, что для решения ситуации организуют межведомственное взаимодействие.

Напомним, памятник культурного наследия загорелся 13 марта. 14 марта неравнодушные уфимцы организовали одиночный пикет в защиту особняка. В тот же день стало известно, что в администрации Уфы планируют выставить на торги «Городскую усадьбу Бухартовских» с начальной ценой продажи в один рубль. Пресс-служба мэрии объяснила, что это необходимо для последующей передачи объекта культурного наследия под реставрацию.



Дом Бухартовских был построен в 1890-х годах на углу улиц Коммунистическая и Аксакова в Уфе. Здание принадлежало дворянам польского происхождения, из которых наиболее известен Генрих Генрихович — уфимский полицмейстер, основавший парк имени Ивана Якутова.





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Фото: из открытых источников