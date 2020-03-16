Хабиров не намерен отдавать сгоревший особняк Бухартовских в Уфе

Сегодня, 16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве высказался о загоревшемся на днях особняке Бухартовских в Уфе.
Руководитель региона заявил, что не позволит уничтожить памятник культуры - он поручил силовым структурам выяснить причину возгорания. Также глава отметил, что общественность города серьезно обеспокоена возможностью поджога особняка.
«Надо посмотреть, что с этим объектом делать. Если мы сейчас что-то не предпримем, то ему конец. Посмотрите, Ульфат Мансурович (мэр Уфы Ульфат Мустафин - прим. ред.), что можно сделать. Никому мы его не дадим. Если у кого-то есть умысел - я это публично и громко здесь заявляю - если у каких-то деятелей были мысли, что они потихонечку его кончают и что-то построят… Пока я здесь сижу, я этого не позволю. Просто тогда не позволю строить там. Если у кого-то какие-то виды есть на эту территорию, давайте по-человечески - пусть берут этот объект, сохраняют то, что можно», - сказал глава.
О происшествии также высказался начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Олег Постовалов. Он сообщил, что для решения ситуации организуют межведомственное взаимодействие.
«Существенно пострадали кровля и второй этаж. На сегодняшний день составлен акт управлением по госохране культурного наследия. Пожарные оперативно среагировали, очень эффективно, спасибо им большое. Сейчас организуется межведомственное взаимодействие, в том числе с городом, чтобы определить дальнейшую судьбу. В принципе этот объект находится в дорожной карте по реализации вовлечения в гражданско-правовой оборот. Такая логика восстановления», - заключил он.
Напомним, памятник культурного наследия загорелся 13 марта. 14 марта неравнодушные уфимцы организовали одиночный пикет в защиту особняка. В тот же день стало известно, что в администрации Уфы планируют выставить на торги «Городскую усадьбу Бухартовских» с начальной ценой продажи в один рубль. Пресс-служба мэрии объяснила, что это необходимо для последующей передачи объекта культурного наследия под реставрацию.
Дом Бухартовских был построен в 1890-х годах на углу улиц Коммунистическая и Аксакова в Уфе. Здание принадлежало дворянам польского происхождения, из которых наиболее известен Генрих Генрихович — уфимский полицмейстер, основавший парк имени Ивана Якутова.