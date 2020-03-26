Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии
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Сегодня, 26 марта, на встрече с журналистами Радий Хабиров поговорил и о личном. Он признался, что, к большому сожалению, не скоро увидит своих дочерей Светлану и Риту.
Так как девушки переживают карантинный режим будучи в Австрии. С ними он может общаться только в режиме онлайн. В Башкирии с Главой региона осталась его супруга Каринэ и маленький сын Фарит.
— Они дома сидят. Границы закрыты. Запретить общение абсолютно невозможно, на мой взгляд. Это точно только в условиях чрезвычайного положения, — отметил Радий Хабиров.Ранее мы сообщали, как первые инфицированные пациентки коронавирусом из Башкирии - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. - в прямом эфире в социальных сетях рассказали о своем самочувствии.
Источник:
proural.info
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