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Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии

Сегодня, 26 марта, на встрече с журналистами Радий Хабиров поговорил и о личном. Он признался, что, к большому сожалению, не скоро увидит своих дочерей Светлану и Риту.



Так как девушки переживают карантинный режим будучи в Австрии. С ними он может общаться только в режиме онлайн. В Башкирии с Главой региона осталась его супруга Каринэ и маленький сын Фарит.

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— Они дома сидят. Границы закрыты. Запретить общение абсолютно невозможно, на мой взгляд. Это точно только в условиях чрезвычайного положения, — отметил Радий Хабиров.
Ранее мы сообщали, как первые инфицированные пациентки коронавирусом из Башкирии - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. - в прямом эфире в социальных сетях рассказали о своем самочувствии.

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Источник: proural.info
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