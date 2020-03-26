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В Башкирии Всемирную фольклориаду запланированную в Уфе, перенесли на 2021 год

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии Всемирную фольклориаду запланированную в Уфе, перенесли на 2021 год

Еще одна масштабное мероприятие пало жертвой мировой пандемии COVID-19. Шестая Всемирная фольклориада, запланированная в Уфе, перенесена на 2021 год. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.



— Сегодня мы получили официальное предложение о переносе фольклориады. Я могу сказать, что она переносится на следующий год. Мы дали официальное подтверждение. Это мероприятие было на конец июля, а мы его уже переносим. Олимпиаду, вы знаете, перенесли. Поэтому настраиваться, что это пройдет за месяц – нельзя, — сказал Радий Хабиров. 

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Напомним, что всемирный фестиваль должен был пройти в столице Башкирии в период с 18 июля по 1 августа 2020 года. В нем планировалось участие 85 стран. Стоит отметить, что фольклориада проходит раз в 4 года.

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Источник: proural.info
Фото: gtrk.tv
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