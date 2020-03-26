Зараженные коронавирусом женщины из Дюртюлей опровергли слухи о том, что находятся в реанимации

Первые инфицированные пациентки коронавирусом из Башкирии - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. - в прямом эфире в социальных сетях рассказали о своем самочувствии. Напомним, ранее сообщалось, что женщины вернулись в республику с туристической поездки по Европе.







По словам Ляйсан, в последнее время активно распространяются слухи о том, что женщины находятся в реанимации под каким-то аппаратом.

«Ребят, ну успокойтесь уже, не надо раздувать такие слухи, зачем вы сеете панику у себя и других в головах. У нас все хорошо, мы не в реанимации. Мы в люксовой палате, у нас все есть, все здорово. Состояние наше отличное, на момент нашего приезда с круиза у нас было хорошее состояние и сейчас оно у нас хорошее. У нас взяли анализы: мазок, кровь, мочу, биохимию, ЭКГ, рентген, все в норме без патологий. Ребята, услышьте меня, пожалуйста», - рассказала она.

«Секрета нет, каждое утро нам дают принимать капсулу, один раз в день утром. Капсула – ингавирин. Наверное, все сейчас пойдут покупать его (смеется – прим. автора). На счет нашего диагноза, тут я вам ничего не могу сказать, потому что я своими глазами этот диагноз не видела, своими руками не трогала. Каждую минуту спрашиваю у врача, какой у нас диагноз. Сегодня в очередной раз получила ответ, что его нам поставить не могут. Делайте выводы сами», - продолжает она.

«На тот момент, когда мы ездили в свой круиз, все границы были открыты, все разрешалось. Я уточняла, можно ли ездить, безопасно ли, и открыты ли границы. Все было доступно, открыто и разрешено, поэтому мы съездили в свой круиз. Мы приехали, как порядочные и ответственные люди приняли все меры безопасности, прибыли в масках и сами себя посадили на карантин. Для того, чтобы обезопасить нас, окружающих, своих близких и родных, хотя на тот момент не было такого строгого ограничения. Мы даже со своими близкими не контактировали, детей своих не видели, очень по ним соскучились», - заверила она.

«Не надо, хватит. Я удивлена. Я же не скрываю, что я ездила в круиз, я выкладывала фото и видео. Я не скрывала, что сижу на карантине. Меня удивляет то, что люди сливают информацию в общую массу, чего они этим добиваются, я не знаю. Это нарушение наших личностных границ и прав, неужели эти люди не знают, что это уголовно наказуемо. Зачем так делать? С такой ситуацией может столкнуться каждый. Если вы считаете, что мне нельзя было выезжать заграницу, ездить в круиз, почему тогда были открыты границы, скажите мне, пожалуйста. Не надо ничего сочинять, пожалуйста», - обратилась жительница Дюртюлей.

«Давайте будем добрее друг к другу, вы видите, как колоссально меняется наш мир. Берегите себя, не стрессуйте. Не надо опускать ваш иммунитет страхами, стрессами, будьте здоровы, пожалуйста. Желаю мир во всем мире и чтобы этот мир был внутри вас, я вам всем желаю здоровья , добра и до скорых встреч», - подчеркнула пациентка.









Также пациентка раскрыла информацию о том, как проходит их лечение.Ляйсан также рассказала о том, что нисколько не жалеет о свершенном круизном путешествии. По ее словам, он был «незабываем и шикарен».Женщина надеется, что после двухнедельного карантина они с сестрой смогут встретиться с родными и близкими, а также попросила общественность «не лить свою агрессию».В заключении Ляйсан отметила, что в нынешнее время нужно относиться друг к другу с большим уважением и трепетом.

Ранее стало известно, что глава Башкирии принял указ об ужесточении ограничений в режиме повышенной готовности. Напомним, сейчас в республике зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Первыми из них оказались две жительницы Дюртюлей, третий пациент – 51-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву, четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок.



Накануне, президент России Владимир Путин объявил в стране недельный отдых и рекомендовал внести изменения в льготную систему. В свою очередь, в Башкирии из-за коронавируса продлены школьные каникулы. Глава республики Радий Хабиров разъяснил, какие льготы можно получить в нынешних условиях.



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Фото: из открытых источников