В Башкирии четвертым заболевшим коронавирусом оказался ребенок
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В Башкирии уже четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня, 25 марта, на брифинге в минздраве стало известно, что четвертым оказался ребенок.
По предварительным данным, он вернулся с родителями из-за границы. Его анализы показали наличие в теле коронавирусной инфекции.
Всего за последнее время обследовано 2270 человек.
Напомним также, что в Башкирии швейная фабрика «Ишимбайский трикотаж» освоила производство многоразовых медицинских масок. Как сообщает правительство республики, мастера швейного цеха изготовляют 7 тысяч изделий в день.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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