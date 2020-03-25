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В Башкирии четвертым заболевшим коронавирусом оказался ребенок

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии четвертым заболевшим коронавирусом оказался ребенок

В Башкирии уже четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня, 25 марта, на брифинге в минздраве стало известно, что четвертым оказался ребенок.



По предварительным данным, он вернулся с родителями из-за границы. Его анализы показали наличие в теле коронавирусной инфекции.

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В данный момент он изолирован и находится в 4-ой инфекционной больнице Уфы. Его состояние стабильное. Напомним, что ранее «КП – Уфа» сообщала, что его родные обследованы, и их пробы показали отрицательный результат.

Всего за последнее время обследовано 2270 человек.

Напомним также, что в Башкирии швейная фабрика «Ишимбайский трикотаж» освоила производство многоразовых медицинских масок. Как сообщает правительство республики, мастера швейного цеха изготовляют 7 тысяч изделий в день.

Источник: www.ufa.kp.ru
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