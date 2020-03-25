В Башкирии четвертым заболевшим коронавирусом оказался ребенок

В Башкирии уже четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня, 25 марта, на брифинге в минздраве стало известно, что четвертым оказался ребенок.







По предварительным данным, он вернулся с родителями из-за границы. Его анализы показали наличие в теле коронавирусной инфекции.