"Они впервые в такой ситуации": Хабиров призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением

Глава Башкортостана призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте Радия Хабирова в Instagram.







Напомним, завтра, 6 апреля у школьников начинается новая учебная четверть. Уроки будут проходить онлайн. И первое занятие проведет Глава республики.

“Я только что записал урок, который завтра покажут нашим школьникам. И подумал, что все наши усилия будут абсолютно бессмысленны — я имею в виду начало учебной недели с завтрашнего дня — если нам не помогут родители. Детям очень сложно. Они впервые оказываются в такой ситуации. И очень важно, чтобы вы, родители, проявили особую заботу, вместе с ребятами сели за домашние парты и тоже начали учиться, помогли своим сыновьям и дочерям. Ведь если мы упустим это время, и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом мире с недостатком знаний — в этом будем виноваты мы с вами. Поэтому с нашей стороны – сделать все, чтобы в рамках дистанционной учёбы дети получали знания, а с вашей стороны – чтобы организовали учебу детей дома”, — заявил Радий Хабиров.

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Стоит отметить, что первый урок в расписании будет проходить в прямом эфире на телеканалах «Башкортостан 24», БСТ, Вся Уфа и UTV.