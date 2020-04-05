Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » "Они впервые в такой ситуации": Хабиров призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением

"Они впервые в такой ситуации": Хабиров призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением

Рубрика: Политика
"Они впервые в такой ситуации": Хабиров призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением

Глава Башкортостана призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте Радия Хабирова в Instagram.



Напомним, завтра, 6 апреля у школьников начинается новая учебная четверть. Уроки будут проходить онлайн. И первое занятие проведет Глава республики.  

Минобразования попросило жителей Башкирии разгрузить интернет для обучения школьников

Читайте также:

Минобразования попросило жителей Башкирии разгрузить интернет для обучения школьников
“Я только что записал урок, который завтра покажут нашим школьникам. И подумал, что все наши усилия будут абсолютно бессмысленны — я имею в виду начало учебной недели с завтрашнего дня — если нам не помогут родители. Детям очень сложно. Они впервые оказываются в такой ситуации. И очень важно, чтобы вы, родители, проявили особую заботу, вместе с ребятами сели за домашние парты и тоже начали учиться, помогли своим сыновьям и дочерям. Ведь если мы упустим это время, и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом мире с недостатком знаний — в этом будем виноваты мы с вами. Поэтому с нашей стороны – сделать все, чтобы в рамках дистанционной учёбы дети получали знания, а с вашей стороны – чтобы организовали учебу детей дома”, — заявил Радий Хабиров.
Стоит отметить, что первый урок в расписании будет проходить в прямом эфире на телеканалах «Башкортостан 24», БСТ, Вся Уфа и UTV.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

"Без вас нам не справиться": Хабиров обратился к родителям школьников
Политика
"Без вас нам не справиться": Хабиров обратился к родителям школьников
В Башкирии в родительских чатах принуждают смотреть дистанционный урок с Хабировым
Общество
В Башкирии в родительских чатах принуждают смотреть дистанционный урок с Хабировым
В Башкирии министры дистанционно проведут открытые уроки для школьников
Образование
В Башкирии министры дистанционно проведут открытые уроки для школьников
Минобразования попросило жителей Башкирии разгрузить интернет для обучения школьников
Образование
Минобразования попросило жителей Башкирии разгрузить интернет для обучения школьников
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
Происшествия
В одной из школ Стерлитамака родителям запретили заходить в школу
В Стерлитамаке стартовал эксперимент по выдаче сертификатов на дошкольное образование
Образование
В Стерлитамаке стартовал эксперимент по выдаче сертификатов на дошкольное образование
В Бирске в заброшенной промзоне хотят открыть филиал школы для младшеклассников
Общество
В Бирске в заброшенной промзоне хотят открыть филиал школы для младшеклассников
Дистанционный урок с Хабировым будет транслироваться по ТВ
Образование
Дистанционный урок с Хабировым будет транслироваться по ТВ
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: