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Хабиров в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым» рассказал, как республика борется с коронавирусом

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым» рассказал, как республика борется с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщил, что в республике никто не суетится.



— Сейчас самое плохое — это суетиться. И мы не суетимся. Ситуация по вирусу в нашем понимании в спокойном течении — мы ее удерживаем. Поэтому, первое, что мы делаем — это соблюдаем режим самоизоляции, то, о чем мы договорились с нашими жителями, и наши жители проявили солидарность. Второе касается будущего, экономики. Вирусы приходят и уходят, а нам придется думать о будущем: если мы сейчас развалим всю экономику, ее просто остановим, тогда нам будет очень тяжело выбираться. Поэтому довольно большое количество предприятий с нашего разрешения сейчас работают, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. И мы очень признательны, что у нас есть свои полномочия, которые дают нам самим, оценивая, что у нас происходит, принимать свои решения, но на свой страх и риск, конечно. 

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Третье, подготовка медицины к наихудшему сценарию, чем мы занимаемся. Четвертое — оказание помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Эти четыре вещи пересекаются, но если их выполнить организованно и четко, то вполне спокойно и разумно этот тяжелый путь нам удастся пройти, — сказал Хабиров.

Глава отметил, что Башкирии удалось мобилизовать медицину. По его словам в регионе нет ни одного случая отказа от медиков работать с коронавирусными больными. Также Хабиров сообщил, что власти за 12 недель построят новую инфекционную больницу. Летом там будет организовано более 500 коек. Ее начали строить 25 марта.


— Самое главное — подготовить медицину. Мы договорились и с Узбекистаном, и с Иваново. В Башкирии рчень многопрофильная промышленность. Мощности есть, но мы столкнулись с недостатком сырья. Мы вышли на пошив 130 тысяч масок в день. Но самое интересное, как только мы «выбрасываем» маски в нашу аптечную сеть, они тут же исчезают. Видимо, рынок нам еще наполнять в течение этой недели. Мы начали шить костюмы из спецматериала, и что важно, мы первыми сертифицировали их. Уже 1,5 тысячи костюмов ушли в медучреждения. Наши медицинские учреждения с уверенностью встретят эту заразу, — отметил Хабиров.

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Источник: ufa1.ru
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