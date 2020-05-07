В правительстве Башкирии примут решение о смягчении режима самоизоляции

Предложения по послаблению ограничений в Башкирии должны подготовить к 12 мая. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.







По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Радий Хабиров поручил чиновникам внести предложения по возобновлению работы предприятий и смягчению режима самоизоляции. Эти предложения чиновники должны будут ему предоставить ему к 12 мая. А на очередном оперативном совещании во вторник он объявит принятые решения.



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Отмечается, что с 12 числа текущего месяца рассматривается вопрос о возобновлении деятельности всех промышленных организаций. Кроме этого, чиновники хотят увеличить список розничных магазинов, которые смогут возобновить торговлю.Сообщается, что до 1 июня восстановление экономики будет идти поэтапно.