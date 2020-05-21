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Рубрика: Политика

Власти Башкирии разрешат профессиональным спортсменам тренировки

Власти Башкирии разрешат профессиональным спортсменам тренировки

| 21 май 2020 | 18:10

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал свою позицию в отношении открытия спортивных учреждений.



— Оснований для открытия спортивных учреждений я не вижу. При ежедневном приросте заболевших 80-90 человек у нас нет таких оснований, — аргументировал свое решение на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров. — Поэтому эти учреждения будут закрыты.

Руководитель региона заметил, что профессиональным командам — хоккейному клубу «Салават Юлаев», футбольному клубу «Уфа» — готов разрешить возобновить тренировочный процесс с соблюдением санитарных норм. Он дал поручение министру молодежной политики и спорта РБ Руслану Хабибову подготовить соответствующее представление. Такой же документ будет подготовлен в отношении кандидатов в сборную России.

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— У нас было 19 кандидатов в сборную на Олимпийские игры в Токио, — обратил внимание членов республиканского правительства и глав муниципалитетов Радий Хабиров. — Для них прошу предоставить возможность тренироваться. Но, в целом, спортивные учреждения — базы — мы открывать не будем: у нас нет оснований.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: prosports.kz

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