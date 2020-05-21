Власти Башкирии разрешат профессиональным спортсменам тренировки
| 21 май 2020 | 18:10
Глава Башкирии Радий Хабиров высказал свою позицию в отношении открытия спортивных учреждений.
— Оснований для открытия спортивных учреждений я не вижу. При ежедневном приросте заболевших 80-90 человек у нас нет таких оснований, — аргументировал свое решение на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров. — Поэтому эти учреждения будут закрыты.
Руководитель региона заметил, что профессиональным командам — хоккейному клубу «Салават Юлаев», футбольному клубу «Уфа» — готов разрешить возобновить тренировочный процесс с соблюдением санитарных норм. Он дал поручение министру молодежной политики и спорта РБ Руслану Хабибову подготовить соответствующее представление. Такой же документ будет подготовлен в отношении кандидатов в сборную России.
Читайте также:Когда закончится самоизоляция в Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram