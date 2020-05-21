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Рубрика: Политика

Хабиров попросил внести изменения в указ о режиме самоизоляции

Хабиров попросил внести изменения в указ о режиме самоизоляции

| 21 май 2020 | 18:55

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что указ о режиме повышенной готовности необходимо постоянно актуализировать. 18 мая он принял решение ужесточить требования в отношении лиц в возрасте 65 лет и старше. Им запрещалось покидать места жительства без строгих на то оснований.



21 мая на очередном совещании в правительстве РБ руководитель республики объявил о некоем послаблении действия указа в отношении пожилых людей.

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— В соответствии с поручением президента страны мы с вами установили режим самоизоляции для двух категорий — граждан с хроническими заболеваниями и лиц 65+, — сказал Радий Хабиров. — Но ранее в более сложный период, в апреле. Когда кругом все полыхало, мы приняли решение всем разрешить выезд в сады. Поэтому я прошу в течение часа внести изменения в указ, чтобы мы сделали исключение для этих людей, связанное с выездом в сады. Подумайте, как это может быть. При себе у этих людей должно быть удостоверение личности и документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, или садовая книжка. Подумайте. Чтобы у сотрудников полиции при проверке было основание понимать, что человек не обманывает, а едет в сад.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: интернет

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