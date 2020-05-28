Хабиров рассказал о том, как коронавирус подбирается к власти

Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 14:03

Во время совещания в Правительстве республики Радий Хабиров сообщил о новых случаях заражения COVID-19 среди чиновников. Но количество случаев инфицирования главой республики озвучено не было.



Также он предупредил и попросил своих коллег соблюдать все необходимые меры безопасности во избежании заражения.





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Кроме того, Хабиров пожелал выздоровления чиновникам с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.В обращении он отметил, что ежедневно фиксируется рост количества заболевших, в том числе и среди работников органов власти. Он призвал своих подчиненных обратить на это особое внимание и соблюдать санитарный режим.