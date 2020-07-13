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"Искали с факелами": Хабиров раскритиковал пропавшего главу муниципалитета

"Искали с факелами": Хабиров раскритиковал пропавшего главу муниципалитета

| 13 июл 2020 | 11:56

Во время оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов относиться ответственно к своим обязанностям.



Он сообщил, что в выходные искали "с факелами" главу одного из районов. Также Хабиров предупредил глав, что если еще раз такое повторится, то будут приниматься соответствующие меры. В режим повышенной готовности, который сохраняется в республике, все должны находиться в зоне доступа. Главу района он не назвал, сказав при этом, что не хочет его позорить.

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Кроме того, Хабиров сообщил, что главы всех муниципалитетов должны отслеживать и контролировать ситуацию на своих территориях. Это касается и заболеваемости коронавирусом, и различных ЧП в муниципалитетах, особенно трагических случаев на воде, которых много произошло за выходные.
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Источник: i-gazeta.com

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