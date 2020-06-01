В Башкирии вопрос празднования Сабантуя-2020 остается открытым

| 01 июн 2020 | 15:24

В правительстве еще не определили судьбу сабантуя в Республике Башкортостан. Об этом сегодня, 1 июня, на оперативном совещании сообщил руководитель региона Радий Хабиров.







Традиционно в регионе с размахом отмечают праздник окончания весенних полевых работ. Однако, что с ним будет в 2020 году неизвестно. Вероятно, гулянья пройдут, но коронавирус внесет коррективы в формат проведения.

— Время идет, сегодня 1 июня. Вся наша республика уже в это время начинала готовиться к сабантую. Этот вопрос остается открытым. Я просто заранее сообщаю – этот вопрос для меня открытый. Он зависит только от одного обстоятельства – ход течения коронавирусной инфекции. Поэтому пока не обсуждаем, будем наблюдать, смотреть, никаких решений не принимать, — сказал Радий Хабиров.

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