Мэр Уфы: "Парк Лесоводов застраивать не будут"

Уфа | 29 июн 2020 | 11:13

Вчера, 28 июня, в Уфе в рамках международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» прошел проектный семинар.







О ситуации с уфимскими парками в рамках семинара рассказал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он объяснил уфимцам, что территорию парка Лесоводов застраивать не будут. Масштабного строительства не предвидится, подчеркнул мэр. Он отметил важность — узнать от горожан, каким они хотят видеть парк. В связи с этим и проводятся общественные обсуждения, в том числе с участием экспертов из других городов, сообщил Мустафин. Он заверил, что все пожелания уфимцев будут учтены.



Кроме того, мэр рассказал, что пока на этапе ремонтных и строительных работ находятся 6 уфимских парков, в частности, «Первомайский», «Дубки», «Кашкадан» и «Южный».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Права на землю уфимского парка Лесоводов планируется передать городу. Сейчас она находится в федеральной собственности и уфимские власти не могут отразить в бюджете затраты на развитие и содержание парка.Парк Лесоводов — уникальный природный массив в сердце Уфы. Это любимое место отдыха жителей района и города в целом. Стоит отметить, что в парке существует своя экосистема, особенная флора и фауна.





Фото: gtrk.tv