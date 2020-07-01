Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров смягчил своим указом режим повышенной готовности в Башкирии

Хабиров смягчил своим указом режим повышенной готовности в Башкирии

Хабиров смягчил своим указом режим повышенной готовности в Башкирии

| 01 июл 2020 | 16:57

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Документ, напомним, регламентирует карантинные и ограничительные меры в республике в условиях пандемии.



В новой редакции документа сказано, что до 12 июля продлевается режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет. Исключение составляют случаи выхода в магазин, в аптеку, в медицинские учреждения, салоны связи. Разрешаются поездки на кладбища, в сады и огороды. Режим самоизоляции сохраняется и для жителей с хроническими заболеваниями.

С сегодняшнего дня в правительстве разрешили работу ресторанов, кафе и баров в торговых центрах при условии, что там имеется отдельный вход в заведение. Фудкортам пока что разрешили работать только на доставку. 

В Уфе на карантин по коронавирусу закрыли отделение онкодиспансера

Читайте также:

В Уфе на карантин по коронавирусу закрыли отделение онкодиспансера
Детские лагеря, санатории, профилактории, оздоровительные и пришкольные лагеря откроются с 15 июля. 

С 29 июня разрешили прием документов для поступления в вузы и колледжи, а также проведение экзаменов.
Читать дальше...
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: