Хабиров смягчил своим указом режим повышенной готовности в Башкирии

| 01 июл 2020 | 16:57

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Документ, напомним, регламентирует карантинные и ограничительные меры в республике в условиях пандемии.







В новой редакции документа сказано, что до 12 июля продлевается режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет. Исключение составляют случаи выхода в магазин, в аптеку, в медицинские учреждения, салоны связи. Разрешаются поездки на кладбища, в сады и огороды. Режим самоизоляции сохраняется и для жителей с хроническими заболеваниями.



С сегодняшнего дня в правительстве разрешили работу ресторанов, кафе и баров в торговых центрах при условии, что там имеется отдельный вход в заведение. Фудкортам пока что разрешили работать только на доставку.



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Детские лагеря, санатории, профилактории, оздоровительные и пришкольные лагеря откроются с 15 июля.С 29 июня разрешили прием документов для поступления в вузы и колледжи, а также проведение экзаменов.