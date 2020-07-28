Радий Хабиров утвердил максимальное количество чиновников в Башкирии
| 28 июл 2020 | 11:40
На портале правовой информации республики все желающие могут ознакомиться с новым постановлением регионального правительства “Об утверждении нормативов предельной численности муниципальных служащих советов и администраций районов и городов”. Документ уже согласован и подписан главой региона Радием Хабировым 27 июля.
Согласно постановлению, штатное количество мест, которые занимают заместители главы Администрации Уфы осталось неизменным. На сегодняшний день Ульфат Мустафин имеет по-прежнему 8 заместителей, каждый из которых обязан заниматься регулированием своего непосредственного направления деятельности.
Отмечается, что в Салавате могут назначить до 6 вице-мэров, то есть больше на 3 человека к существующим трём. Кроме того по 5 мест запланировано на Агидель (где на данный момент 4), Салават (вместо 3-х), Сибай (вместо 4-х), Межгорье (вместо 2-х). Второе место после Уфы по количеству заместителей занимает Стерлитамак, где после вступивших в силу изменений их станет 7.