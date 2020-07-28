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Радий Хабиров утвердил максимальное количество чиновников в Башкирии

Радий Хабиров утвердил максимальное количество чиновников в Башкирии

| 28 июл 2020 | 11:40

На портале правовой информации республики все желающие могут ознакомиться с новым постановлением регионального правительства “Об утверждении нормативов предельной численности муниципальных служащих советов и администраций районов и городов”. Документ уже согласован и подписан главой региона Радием Хабировым 27 июля.



Согласно постановлению, штатное количество мест, которые занимают заместители главы Администрации Уфы осталось неизменным. На сегодняшний день Ульфат Мустафин имеет по-прежнему 8 заместителей, каждый из которых обязан заниматься регулированием своего непосредственного направления деятельности.

Отмечается, что в Салавате могут назначить до 6 вице-мэров, то есть больше на 3 человека к существующим трём. Кроме того по 5 мест запланировано на Агидель (где на данный момент 4), Салават (вместо 3-х), Сибай (вместо 4-х), Межгорье (вместо 2-х). Второе место после Уфы по количеству заместителей занимает Стерлитамак, где после вступивших в силу изменений их станет 7.

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Напомним, что сегодня в штате муниципальных служащих Уфы работают порядка 1,1 тысячи человек, в Стерлитамаке, общая численность населения которого в 5,5 раз меньше столицы республики (278 тысячи человек) – 148 госслужащих, Туймазинская администрация насчитывает 115 человек на 132 тысячи населения, а администрация Салавата – 112 человек на 151,6 тысячи жителей города.

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Источник: sterlegrad.ru

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