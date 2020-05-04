В Башкирии сократили количество коек для зараженных коронавирусом
Радий Хабиров дал поручение главе министерства здравоохранения уменьшить число коек для пациентов с COVID-19 на 1 500 штук. Поручение главы Башкирии было озвучено во время оперативного совещания правительства республики 4 мая.
По словам главы республики высвобожденные койки позволят оказать лечение пациентам с другими болезнями.
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