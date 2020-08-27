Айрат Фахретдинов назначен первым заместителем министра экономического развития Башкирии

| 27 авг 2020 | 10:17

Айрат Фахретдинов назначен первым заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Соответствующее распоряжение подписано главой республики Радием Хабировым.







В обязанности первого замминистра входит курирование вопросов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона, отслеживание инвестиционной деятельности, координация реализации госпрограмм республики.

С 2017 по 2020 год Айрат Фахретдинов был заместителем министра экономразвития и заместителем министра экономразвития и инвестиционной политики Башкирии.

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Фото: economy-new.bashkortostan.ru