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Айрат Фахретдинов назначен первым заместителем министра экономического развития Башкирии

Айрат Фахретдинов назначен первым заместителем министра экономического развития Башкирии

| 27 авг 2020 | 10:17

Айрат Фахретдинов назначен первым заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Соответствующее распоряжение подписано главой республики Радием Хабировым.



В обязанности первого замминистра входит курирование вопросов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона, отслеживание инвестиционной деятельности, координация реализации госпрограмм республики.
С 2017 по 2020 год Айрат Фахретдинов был заместителем министра экономразвития и заместителем министра экономразвития и инвестиционной политики Башкирии.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: economy-new.bashkortostan.ru

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