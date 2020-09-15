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В Башкирии Андрея Назарова могут назначить на пост премьер-министра республики

В Башкирии Андрея Назарова могут назначить на пост премьер-министра республики

| 15 сен 2020 | 09:55

В Башкирии депутатам республиканского парламента на заседании, которое состоится 17 сентября, предложат на должность премьер-министра региона согласовать кандидатуру Андрея Назарова, сообщает  «Ъ-Уфа" со ссылкой на информированный источник.



Повестку заседания Курултая согласовали 10 сентября, передает издание. Опрошенные депутаты сообщили, что пока не слышали о включении в нее вопроса о согласовании премьера. 

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Напомним, вице-премьером Назарова назначили в сентябре 2019 года, после того, как главой региона стал Радий Хабиров. Руководитель республики ранее анонсировал, что готовит Назарова к статусу премьера. «Де-факто он уже стал премьером. Начинаем процесс подготовки де-юре»,— отмечал он.

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Источник: gorobzor.ru

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