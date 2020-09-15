Хабиров рассказал, когда в Башкирии включат отопление

| 15 сен 2020 | 10:51

Глава Башкирии распорядился внимательно следить за погодой и включать отопление по мере необходимости.







Министерство жилищно-коммунального хозяйства отчиталось на оперативке в Правительстве Башкирии к новому отопительному сезону. По предварительным данным, тепло в квартирах появится уже на следующей неделе.

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Однако Радий Хабиров подчеркнул, что за погодой нужно следить. По его словам, в некоторых районах возможно ухудшение погоды, а значит тепло в квартиры и дома нужно дать раньше, чем планируется. Отдельно упомянули и социальные объекты: детские садики, школы. Туда тепло будет подано уже в самые ближайшие дни.