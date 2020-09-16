Радий Хабиров рассказал о проблемах со школами в Дуванском районе

Дуванский район | 16 сен 2020 | 17:36

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на своей страничке в соцсети, что сегодня у него рабочая поездка в Дуванский район. И сообщил, что основная проблема, с которой к нему обратились жители, это школы.







Например, в селе Тастуба аварийную школу закрыли и снесли. Приступили к строительству новой, но подрядчик не оправдал надежд.

- Подрядчик оказался недобросовестным, дальше двигаться будем с другим застройщиком, - написал Радий Хабиров.

- Дал поручение проработать все обращения, а по школе в «Северном» - однозначно построим, - написал Глава Башкирии.

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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсети.

Средняя школа в Дуване, как оказалось, старая, в ней тесно. Глава региона заявил, что в ближайшее время будет решено, что можно сделать в этом направлении. А в райцентре - в селе Месягутово, в микрорайоне «Северный» школы нет совсем, несмотря на то, что в этом микрорайоне в основном живёт молодёжь.В школы других населенных пунктов Дуванского района возят на автобусах 210 деток детсадовского возраста и еще 350 учеников.