Радий Хабиров рассказал о проблемах со школами в Дуванском районе

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на своей страничке в соцсети, что сегодня у него рабочая поездка в Дуванский район. И сообщил, что основная проблема, с которой к нему обратились жители, это школы.
Например, в селе Тастуба аварийную школу закрыли и снесли. Приступили к строительству новой, но подрядчик не оправдал надежд.
- Подрядчик оказался недобросовестным, дальше двигаться будем с другим застройщиком, - написал Радий Хабиров.
Средняя школа в Дуване, как оказалось, старая, в ней тесно. Глава региона заявил, что в ближайшее время будет решено, что можно сделать в этом направлении. А в райцентре - в селе Месягутово, в микрорайоне «Северный» школы нет совсем, несмотря на то, что в этом микрорайоне в основном живёт молодёжь.