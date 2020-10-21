Глава Белорецкого района обратился к жителям по поводу ситуации с коронавирусом

Белорецкий район | 21 окт 2020 | 19:01

Глава Белорецкого района через социальные сети обратился к местным жителям с просьбой, продиктованной распространением коронавируса. Сегодня, 21 октября, Андрей Иванюта сообщил, что рост числа заболевших наблюдается каждый день, и предложил желающим стать антиковидными инспекторами.







«Рост числа заболевших короновирусной инфекцией растет каждый день. Но мы должны бороться с вирусом только всеобщими усилиями, понимать, что это важно для спасения здоровья и жизни. В каждой организации, на каждом предприятии должен быть антиковидный инспектор. Им может стать любой сотрудник», – написал Иванюта.

«Прошу руководителей отнестись с предельной ответственностью к нововведениям, а граждан - с пониманием. Наше здоровье зависит от нас. Берегите себя и близких!» – заключил он.

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Фото: со страницы Андрея Иванюты Вконтакте

По его словам, такой инспектор будет замерять температуру у граждан и следить за соблюдением масочного режима. Глава района отметил, что образование медика не обязательно, но нужно пройти специальное онлайн-обучение. Ссылку на обучение Иванюта приложил.