В Башкирии депутаты намерены пересмотреть закон о неконтролируемом выпасе скота

| 08 дек 2020 | 15:20

Депутаты Курултая Башкирии намерены пересмотреть закон, который подразумевает наказание за неконтролируемый выпас скота. Причиной такого решения стала гибель трех подростков в ДТП с лошадью и жеребенком.







«Законодательно у нас данный вопрос отрегулирован лучше, чем где-либо в стране. Другое дело – насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные», – прокомментировал решение председатель башкирского парламента Константин Толкачев.



По его словам, само по себе повышение штрафов ничего не даст. Планируется изучить статистику за последние годы, привлечь к пересмотру законопроекта сразу несколько ведомств: ГИБДД, Минюст и Управление ветеринарии. Толкачев предложил чипировать животных, что поможет в профилактике ДТП, а также идентифицировать владельцев.

«Необходимо изучить статистику за последние два-три года, сколько таких ДТП происходит, в какой местности, сколько штрафов накладывается в районах и каков процент взыскания», – отметил он.

В настоящий момент за неконтролируемый выпас скота предусмотрены санкции: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 8 тысяч, для юридических – от 15 до 20 тысяч рублей.

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Фото: pixabay.com