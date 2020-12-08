В Башкирии депутаты намерены пересмотреть закон о неконтролируемом выпасе скота
| 08 дек 2020 | 15:20
Депутаты Курултая Башкирии намерены пересмотреть закон, который подразумевает наказание за неконтролируемый выпас скота. Причиной такого решения стала гибель трех подростков в ДТП с лошадью и жеребенком.
«Законодательно у нас данный вопрос отрегулирован лучше, чем где-либо в стране. Другое дело – насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные», – прокомментировал решение председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
По его словам, само по себе повышение штрафов ничего не даст. Планируется изучить статистику за последние годы, привлечь к пересмотру законопроекта сразу несколько ведомств: ГИБДД, Минюст и Управление ветеринарии. Толкачев предложил чипировать животных, что поможет в профилактике ДТП, а также идентифицировать владельцев.
В настоящий момент за неконтролируемый выпас скота предусмотрены санкции: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 8 тысяч, для юридических – от 15 до 20 тысяч рублей.