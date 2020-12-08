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В Башкирии депутаты намерены пересмотреть закон о неконтролируемом выпасе скота

В Башкирии депутаты намерены пересмотреть закон о неконтролируемом выпасе скота

| 08 дек 2020 | 15:20

Депутаты Курултая Башкирии намерены пересмотреть закон, который подразумевает наказание за неконтролируемый выпас скота. Причиной такого решения стала гибель трех подростков в ДТП с лошадью и жеребенком



«Законодательно у нас данный вопрос  отрегулирован лучше, чем где-либо в стране. Другое дело – насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные», – прокомментировал решение председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

По его словам, само по себе повышение штрафов ничего не даст. Планируется изучить статистику за последние годы, привлечь к пересмотру законопроекта сразу несколько ведомств: ГИБДД, Минюст и Управление ветеринарии.  Толкачев предложил чипировать животных, что поможет в профилактике ДТП, а также идентифицировать владельцев. 

«Необходимо изучить статистику за последние два-три года, сколько таких ДТП происходит, в какой местности, сколько штрафов накладывается в районах и каков процент взыскания», – отметил он.

В настоящий момент за неконтролируемый выпас скота предусмотрены санкции: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 8 тысяч, для юридических – от 15 до 20 тысяч рублей.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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