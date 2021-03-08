Хабиров похвалил главу администрации Хайбуллинского района за хорошую организацию уборки снега

Руководитель региона Радий Хабиров высказался об уборке дорог из-за обильного снегопада. На личной странице в социальных сетях политик выложил фотографию с осадками в Хайбуллинском районе.
По словам Хабирова, в муниципалитете за три дня выпало огромное количество снега. Несмотря на ужасающие объемы, к утра дороги были расчищены. Глава Башкирии похвалил за оперативную работу руководителя Хайбуллинского района Рустама Шарипова.
«Столько снега выпало за последние дни в Хайбуллинском районе, но к утру дороги во все населённые пункты расчистили. Хорошая работа, молодцы! Внимательно мониторим ситуацию и в других районах», — рассказал Радий Хабиров.