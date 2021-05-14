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Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-3 лидеров медиарейтинга

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-3 лидеров медиарейтинга

14 май 2021 | 10:10

Глава региона попал в рейтинг из-за инициативы по объединению двух крупнейших вузов региона БашГУ и УГАТУ. Кроме того, Радий Хабиров провел судьбоносную встречу с коллективом «Башкирской содовой компании», в рамках которой обозначил ее первоочередные задачи.

Стратегическую важность имеет общение с региональной сборной чемпионата «Молодые профессионалы». Общественный резонанс вызвало приглашение Радием Хабировым в Уфу известного блогера Ильи Варламова. Известно, что перед этим глава республики прочитал книгу Варламова о российских городах. Визит блогера не обошелся без приключений: попытавшийся отнять у него телефон был заключен под стражу на 15 суток.

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Таким образом, Радий Хабиров поднялся в медиарейтинге на одну позицию, обойдя президента Татарстана Рустема Минниханова. Открыл тройку лидеров губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Источник: proural.info

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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