Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-3 лидеров медиарейтинга
14 май 2021 | 10:10
Глава региона попал в рейтинг из-за инициативы по объединению двух крупнейших вузов региона БашГУ и УГАТУ. Кроме того, Радий Хабиров провел судьбоносную встречу с коллективом «Башкирской содовой компании», в рамках которой обозначил ее первоочередные задачи.
Стратегическую важность имеет общение с региональной сборной чемпионата «Молодые профессионалы». Общественный резонанс вызвало приглашение Радием Хабировым в Уфу известного блогера Ильи Варламова. Известно, что перед этим глава республики прочитал книгу Варламова о российских городах. Визит блогера не обошелся без приключений: попытавшийся отнять у него телефон был заключен под стражу на 15 суток.