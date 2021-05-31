Глава Башкирии возмутился качеством дорожной разметки в республике

31 май 2021 | 11:31

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании возмутился качеством дорожной разметки в республике. В качестве примера он показал своим подчиненным несколько фотографий.







«Я попросил три фото, их гораздо больше, мне стыдно просто, в прямом эфире работаем. Удержаться не могу. <...> Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, целесообразности этого нет. Это как объяснить?», – обратился Хабиров к и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктору Жулькову.

«Да, у нас есть проблемы с дорогами. Да, у нас большая сеть дорожная. Но мозги же должны [быть]. То, что краска ушла сюда, это абсолютно пролитая на землю: она вылетит в течение ближайших двух часов, ее, наверное, уже не существует», – возмутился глава республики.

Жульков пообещал разобраться с ситуацией, однако Хабиров отметил, что он поручил эту работу министерству еще две недели назад.Радий Хабиров также поделился, что не всегда удается найти подрядчиков, которые должны заниматься нанесением разметки. По его словам, они не выполняют нужный объем работ вовремя, и сотрудников организации иногда не получается застать на месте.





«Я один раз сказал, сегодня я сказал второй раз. Третьего раза не будет. Шутки со мной не надо играть, я прошу вас заняться этим вопросом. Вот это я считаю преступлением», – сказал своим подчиненным Хабиров.

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Фото: правительство РБ