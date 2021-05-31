Глава Башкирии возмутился качеством дорожной разметки в республике
31 май 2021 | 11:31
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании возмутился качеством дорожной разметки в республике. В качестве примера он показал своим подчиненным несколько фотографий.
«Я попросил три фото, их гораздо больше, мне стыдно просто, в прямом эфире работаем. Удержаться не могу. <...> Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, целесообразности этого нет. Это как объяснить?», – обратился Хабиров к и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктору Жулькову.
Жульков пообещал разобраться с ситуацией, однако Хабиров отметил, что он поручил эту работу министерству еще две недели назад.
«Да, у нас есть проблемы с дорогами. Да, у нас большая сеть дорожная. Но мозги же должны [быть]. То, что краска ушла сюда, это абсолютно пролитая на землю: она вылетит в течение ближайших двух часов, ее, наверное, уже не существует», – возмутился глава республики.
Радий Хабиров также поделился, что не всегда удается найти подрядчиков, которые должны заниматься нанесением разметки. По его словам, они не выполняют нужный объем работ вовремя, и сотрудников организации иногда не получается застать на месте.
«Я один раз сказал, сегодня я сказал второй раз. Третьего раза не будет. Шутки со мной не надо играть, я прошу вас заняться этим вопросом. Вот это я считаю преступлением», – сказал своим подчиненным Хабиров.