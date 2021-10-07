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В Башкирии ввели карантин из-за угрозы распространения птичьего гриппа

В Башкирии ввели карантин из-за угрозы распространения птичьего гриппа

14:46, 07 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Ограничения введены в селах Николаевка и Шоссейная Туймазинского района республики. В настоящее время там введен запрет на лечение больных гусей, их ввоз и вывоз, выгульное содержание, закладку яиц на инкубацию, выгульное содержание, а также охота на диких птиц. Кроме того, специалисты следят за ситуацией в населенных пунктах, расположенных в радиусе 5 и 11 километров от указанных сел.

Напомним, о вспышке птичьего гриппа стало известно 5 октября. Сообщалось, что фермерские гуси могли контактировать с дикими сородичами на озере в деревне Бишкурай.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович здравоохранение
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