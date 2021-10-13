В Башкирии мэр города потребовал закрывать предприятия игнорирующие коронавирусные ограничения
09:23, 13 окт 2021
Мэр Уфы Сергей Греков потребовал закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил на оперативном заседании в администрации города.
«Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то вплоть до закрытия этих предприятий. Необходимо принимать такие меры», — подчеркнул Сергей Греков.
По словам начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, в настоящее время входному контролю подлежит 101 предприятие. Из них 43 – это крупные торговые центры. Работают 134 патрульных группы.