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В Башкирии мэр города потребовал закрывать предприятия игнорирующие коронавирусные ограничения

В Башкирии мэр города потребовал закрывать предприятия игнорирующие коронавирусные ограничения

09:23, 13 окт 2021

Мэр Уфы Сергей Греков потребовал закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил на оперативном заседании в администрации города. 

«Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то вплоть до закрытия этих предприятий. Необходимо принимать такие меры», — подчеркнул Сергей Греков. 

По словам начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, в настоящее время входному контролю подлежит 101 предприятие. Из них 43 – это крупные торговые центры. Работают 134 патрульных группы. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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